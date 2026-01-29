梁育誌殺害馬國女大生逃死 法院曝理由：非情節最重大

梁育誌強制性交殺害馬來西亞籍女大學生案，台灣高等法院高雄分院29日上午更二審宣判，撤銷原審死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身，另犯強盜罪處有期徒刑8年。本案仍可上訴。

梁育誌更二審逆轉被判無期徒刑。 （圖／翻攝畫面）

2020年10月28日晚間8時50分許，梁育誌在台南市某大學附近高架鐵路下方便道，鎖定獨自步行返家的馬來西亞籍女大學生，將事先打好「上吊結」的麻繩繩圈套入被害人頸部，強行拖至路旁隱密處。被害人反抗呼叫時，梁育誌強力悶壓其口鼻並毆打臉部，再強力勒緊繩圈，造成被害人腦部缺氧窒息昏迷。

廣告 廣告

被害人昏迷後，梁育誌以不明柱狀物對其施以強制性交，隨後強盜取得被害人手機、儲值卡等財物，將瀕死的被害人拖上車。被害人被拖上車後旋即死亡，梁育誌將遺體棄置在高雄市大崗山山區。

合議庭認為，梁育誌原本只是想劫財劫色，他選擇用麻繩打成「上吊結」當工具，心裡想的是就算被害人死了也沒關係。但他並沒有事先計畫要殺人。犯案過程中，因為被害人反抗、呼叫，超出他的預期，他害怕被發現、也氣被害人反抗，這時候才臨時起意要殺人，第二次用力勒緊繩圈殺害被害人。

合議庭強調，梁育誌手段殘忍，殺害一名成年女性，給被害人家屬帶來巨大痛苦，但他不是事前就計畫好要殺人。跟那些預謀殺人、或者殺害多人的案件比起來，梁育誌對生命的輕視程度還沒有嚴重到那種地步。經過客觀比較後，合議庭認為這個案件還不到「情節最重大」必須判死刑的程度。

梁育誌殺害馬國女大生。 （圖／翻攝畫面）

合議庭考量了多項因素，梁育誌無自首、智能障礙或精神疾病，沒有任何可以減輕刑責的理由。他犯案只是為了滿足自己慾望，惡性重大。他用「上吊結」勒斃被害人，繩圈深深陷入被害人頸部，壓碎頸部血管、氣管，甚至連聲帶肌肉都被壓碎。他用不明柱狀物性侵，造成大量空氣進入被害人體內形成氣體栓塞，手段相當殘忍。

不過，合議庭參考醫院、療養院的鑑定報告，認為梁育誌還有教化矯治的可能性。如果對他長期監禁，配合心理治療和監所內的輔導教化，應該可以讓他深入反省、改過自新。

合議庭指出，依照現行制度，無期徒刑至少要關25年以上，而且要有真心悔悟的證據才能假釋，否則就要一直關下去，與社會隔絕。合議庭認為梁育誌的犯行雖然不需要判死刑讓他與社會永久隔離，但還是要給予嚴厲的重刑，才能達到罪刑相當、嚇阻其他人犯罪的效果。

最終，合議庭就梁育誌所犯強制性交殺害被害人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，強盜罪判處有期徒刑8年。本案可上訴。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

篠崎泫遭爆獄中嫁Toyz！腹部隆起屢遭傳懷孕 無奈回應了

劉世芳今將宣布新國土署長 「土方之亂」成首要難題

別再來排隊！台銀總行10:59宣布「馬年套幣」完售