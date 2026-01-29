梁育誌殺馬國女大生 更二審認非預謀改判無期

（中央社記者洪學廣高雄29日電）梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，一審到更一審3度判死刑。台灣高等法院高雄分院更二審依梁育誌非預謀殺人、未達「情節最重大之罪」與有教化可能等改判無期徒刑。

女大生家屬透過媒體說：「不能接受這樣的判決。」

高雄高分院今天說明改判理由，梁育誌原來計畫劫財劫色，犯案過程中第1次收緊繩圈後，女大生反抗、呼叫，梁育誌心慌害怕被發現才痛下殺手，第2次收緊繩圈殺人。合議庭難將梁育誌事先準備的犯案工具，認定事前已預謀殺人。

高雄高分院說，梁育誌強制性交後再強盜財物，進而因女大生抵抗、呼叫殺人，犯罪動機與目的只為滿足慾望，惡性重大，但非事前預謀性有計畫性殺人，手段固然相當殘忍，基於慎刑考量，經客觀比較並綜合判斷後，難認梁育誌犯行已達「情節最重大之罪」。

合議庭審酌凱旋醫院、衛生福利部嘉南療養院關於矯治教化可能性、降低再犯社會復歸可能性、量刑鑑定及各醫師、心理師及教誨師等意見，認為長期監禁，輔以心理治療措施及監所內輔導教化，應可促使深入反省並改善更生，且依現制無期徒刑依法須執行25年以上，須有後悔實據才能假釋，否則仍須繼續監禁等，認定本案雖無剝奪生命必要，仍應給予相對嚴峻重刑。

合議庭經綜合判斷相關情狀，斟酌再三，就被告所犯強制性交殺害被害人罪及強盜罪，分別量處無期徒刑、有期徒刑8年，並就無期徒刑部分，宣告褫奪公權終身。全案可上訴。

民國109年10月28日晚間，長榮大學馬來西亞籍女大生從校園回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁育誌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區山區。

一審台灣橋頭地方法院依強制性交未遂、強制性交而故意殺人、強盜殺人與遺棄屍體等罪判處梁育誌死刑，褫奪公權終身。經上訴，二審高雄高分院仍判死刑。

案經上訴，最高法院就梁育誌涉犯強制性交罪部分撤銷發回更審，另涉犯遺棄屍體、強制性交未遂罪部分，各判處有期徒刑2年、2年10月定讞。

更一審認為梁育誌長時間預謀犯罪，刻意選偏僻角落犯案，事先準備犯罪工具，有直接殺人故意，且手段凶殘，為113年憲判字第8號判決所指「犯罪情節最嚴重之情形」，及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

更一審審酌梁育誌復歸社會後性侵害再犯風險高，難合理期待透過矯治教化後能降低再犯風險，有不得已須剝奪生命，永久與世隔絕必要，經合議庭一致決判死刑，褫奪公權終身。案經上訴，最高法院再度撤銷判決，發回更審。（編輯：李明宗）1150129