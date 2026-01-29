梁育誌逃死 鍾母千字文 痛訴無法認同

馬國女大生來台求學卻魂斷異鄉，凶手梁育誌更二審逃死，鍾母29日發千字文痛批「無法認同、也無法接受」。圖為之前鍾母來台領取女兒畢業證書，當場放聲大哭。（本報資料照片）

梁育誌性侵並殘忍殺害馬來西亞鍾姓女大生後棄屍荒郊，竟因「可教化、非計畫性犯案」，在更二審逆轉逃死，鍾母29日發千字文痛批「無法認同、也無法接受」，指梁明明做足準備且經專業評估顯示再犯風險高，法院量刑標準是否已經出現落差？面對再犯風險與教化的專業鑑定時是否需要更審慎、具體說明？而昔日偵辦此命案的員警也怒轟，梁育誌作案手法、心態簡直有病，「這種人會改，誰信？」

鍾母強調，她並非要求司法迎合情緒，也不是否認梁依法受審的權利，但當專業醫療與矯治機構已明確指出再犯風險高、教化成效有限，司法卻仍以「可期待教化」作為理由，是否已將希望凌駕於風險評估之上？又是否將社會安全與潛在被害者的風險，置於過於樂觀的假設之中？

她希望，社會能正視性侵殺人案件量刑標準是否已經出現落差？法院在面對高度再犯風險與教化困難的專業鑑定時，是否需要更審慎、更具體地說明？被害者與其家屬的痛苦與社會安全，是否真的在量刑中被實質地看見與回應？

「我不希望再有任何一位母親，必須在判決書中，一邊讀著對犯罪殘忍的詳盡描述，一邊卻被告知案件仍不足以被視為最嚴重」，鍾母強調，這是制度必須正視的問題。

6年前該案震驚全國，時任總統蔡英文曾公開向鍾女家屬與馬國人民致歉。當年歸仁分局偵辦員警表示，梁落網後，面對員警詢問非常不配合，兩度謊稱沒擄人、否認去過長榮大學。

鑑識人員在梁男車上找到一袋新內衣褲，他還辯稱曾載一名女大生上車，但到長榮大學附近就趕她下車，直到警方在後車廂採集到血跡反應，梁才鬆口坦承殺人。

員警回憶，梁育誌早在案發前1個月，即曾在同一路段尋覓下手目標，當時他企圖擄走陳姓女大生卻被脫逃，為了避免再失手，才改帶童軍繩犯案，直言梁就是「心理變態」，假釋出來難保不會再犯案。

當地某高階警官表示，馬國女大生命案發後2年，在台南市安南區竊車的林姓逃犯拒捕還持彈簧刀殘忍將落單的2名警察割喉致死，1審認定林嫌無教化可能判死，2審尚在審理中，警方與家屬相當擔心，該案未來同樣可能因法官認知不同而翻盤。

中華人權協會29日也發表聲明，無法認同判決結果，指法院應將「教化可能性」排除在刑度減免的裁量之外；而近5年在最高法院定讞死刑案件數為零，外界質疑變「廢死院」，如果當判決讓人感受「加害者比被害者更有保障」，司法將難以取信於民。