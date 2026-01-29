梁育誌「可期教化」逃死改無期 死者母千字痛批：司法凌駕社會安全

長榮大學馬國女大生遭姦殺，行兇男子梁育誌改判無期徒刑。資料照/(大圖)讀者提供及(小圖)取自梁育誌臉書



就讀長榮大學的馬國女大生遭梁育誌姦殺棄屍，案經一、二審及更一審均判死刑，高雄高分院更二審今（1/29）卻逆轉改判無期徒刑，引發社會譁然。死者母親發出千字長文痛批，司法以「可期待教化」為由改判，已造成被害者家屬「既深且鉅之痛苦」，也將社會安全置於過度樂觀的假設中。

死者母親表示，這份判決所呈現的價值判斷，已不只是單一家庭所能承受的悲劇，而是攸關整個社會如何看待重大性侵殺人案件，以及司法制度如何回應極端暴力。

根據判決內容，法院明確認定被告事前即有預謀犯案，包括選定偏僻地點、長時間觀察女學生夜間行蹤，並攜帶已事先打好「上吊結」的麻繩作為犯案工具；被告在先前性侵未遂後，非但未停止行為，反而升高犯罪強度，再度鎖定落單女學生下手。

判決也指出，被告以極端殘忍方式剝奪被害人生命，並在被害人瀕死狀態下施以性侵，對被害者本人及其家屬造成「既深且鉅之痛苦」；法院已完整認定犯罪手段與後果的嚴重性，最終仍未維持死刑判決，令家屬難以接受。

此外，本案曾由凱旋醫院與嘉南療養院進行專業鑑定，結果皆指出被告具有高度再犯風險，顯示其人格結構與行為模式屬於教化困難對象。

死者母親質疑，法院在明知上述鑑定結果的情況下，仍以「長期監禁、輔以治療與教化，當可改善更生」作為量處無期徒刑、排除最嚴厲刑責的重要依據，是否已將希望凌駕於專業風險評估之上。

