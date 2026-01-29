梁育誌「擄殺馬國女大生」更二審逃死 高雄高分檢將上訴：判決違背法令

記者簡榮良、林昱孜／高雄報導

馬來西亞鍾姓女大生遭梁育誌擄殺，棄屍高雄大崗山區。（圖／翻攝畫面）

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，6年前在返回租屋處途中，慘遭兇嫌梁育誌擄走，並殘忍殺害性侵，一審、二審皆遭判死，高雄高分院今（29)日更二審結果逆轉，改判無期徒刑。高雄高分檢認為，梁育誌有預謀計畫性的直接故意，認為判決有違背法令之處，將依法提出上訴。

鍾姓女大生遭梁育誌殺害，並以車輛載運到處繞，最後將其棄屍。（圖／翻攝畫面）

2020年10月鍾姓女大生返回租屋處的路上，突然遭到梁育誌擄走以麻繩勒住脖子，並性侵殺害，接著載著鍾女開車到處繞，並將遺體丟棄在高雄大崗山區。梁育誌落網後移送法辦，一審、二審均被判處死刑，最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更一審仍判處死刑，為限縮判處死刑判決條件以來，更審後仍判處死刑首例。

今日更二審判決出爐，梁育誌犯強制性交而故意殺害被害人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身；又犯強盜罪，處有期徒刑8年。高分院指出，法院在審酌被告犯案的過程、手段與行為細節後，也進一步檢視其成長背景與個人狀況，並綜合凱旋醫院、嘉南療養院對其矯治與教化可能性的專業評估，以及多位醫師、心理師、教誨師的鑑定與意見。

兇嫌梁育誌原本遭判死刑，更二審逆轉改判無期徒刑，被害家屬難以接受。（圖／翻攝畫面）

法官認為，梁育誌並非事先策畫好的殺人，而是臨時發生的行為。雖然對死者使用的手段確實相當殘忍，但法院基於審慎用刑的考量，經過客觀比較與整體評估後，仍難認定被告的犯行已嚴重到屬於「最重大情節的犯罪」。因此，只要施以長期監禁，並同步進行心理治療與監所內的輔導教化，被告仍有機會在失控的人生中停下來，真正反省，修正偏差行為。

高雄高分檢認為，被告具有預謀計畫性的直接故意，於短暫時間內完成強制性交、強盜、殺人等犯行，罪行重大的結合犯行應綜合評價，嚴重戕害被害人，無從切割，認判決有違背法令之處，自當依法上訴。



