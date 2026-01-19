梁育誌3度判死又翻盤 馬國女大生遭性侵殺害案更二審將宣判

凶嫌梁育誌2020年犯下震驚全台的女大生姦殺案，全案目前仍在審理中。（翻攝畫面）

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生5年前遭梁育誌擄殺性侵，解剖結果顯示死者在生理期間遭性侵，導致右心房及右心室充滿大量空氣，引發氣體栓塞死亡，手段殘忍震驚社會。案件歷經多次審理，一、二審及更一審皆判處梁育誌死刑，但最高法院2度撤銷發回，要求釐清其是否仍有教化矯正可能性，使死刑判決再度翻盤。高雄高分院更二審預計於29日上午宣判。

法醫指出，鍾女解剖時發現心臟內異常充滿空氣，研判案發時正值生理期第3天，因遭約9公分柱狀體侵入並帶入大量空氣，空氣經子宮內膜脫落後裸露的靜脈進入血液循環，最終回流至心臟，造成致命氣體栓塞。

案件審理過程中，橋頭地院及高雄高分院一、二審均認定梁育誌犯行重大、無教化可能，判處死刑，並成為釋憲後判死首例。不料最高法院認為，須進一步審酌教誨師意見，查明梁嫌是否具矯正可能性，以及其犯罪犯意先後順序，因而2度撤銷死刑判決。

死者家屬對判決反覆深感痛苦，直言每次開庭與宣判都是心理折磨，質疑司法「什麼都替被告想，卻沒人替受害者想」，情緒與生活長期遭受巨大衝擊。

由於梁育誌羈押期限將屆，高雄高分院更二審認定其所涉重罪，最輕本刑10年以上，且有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，並於29日上午以視訊方式宣判。

