梁赫群被趙正平惹毛 無奈問：為什麼有這麼低級的事情？

梁赫群上《綜藝OK啦》爆料趙正平單飛後，自己辦粉絲見面會，氣得直問：「為什麼要偷偷摸摸去不跟我們講？」他提到中國大陸也有「景行廳男孩」後援會，粉絲一直敲碗三人同台宣傳、開見面會，卻遲遲喬不出時間。

梁赫群。（圖／中天）

沒想到某天在論壇看到趙正平與粉絲合照，標題還寫著「歡迎景行廳扛霸子趙正平」。他當下聯繫不上人，趙正平回來後只回一句，「他們需要我」，讓梁赫群無奈追問：「那他們不需要我跟智賢嗎？為什麼有這麼低級的事情？」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

