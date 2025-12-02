梁赫群錄影慶生！「台灣孔劉」年曆嚇壞全場 來賓尷尬表情全曝光

梁赫群（右）在節目《姊妹亮起來》慶生，團隊特製精緻「台灣孔劉」年曆。民視提供

節目《姊妹亮起來》日前錄影，邀請到來賓楊繡惠、張立東以及LALA來到節目中，在開錄前一起為主持人梁赫群慶生，製作團隊送上特製舖上2千元大鈔「盆滿缽滿」造型蛋糕，看到造型紙鈔，楊繡惠忍不住衝出來喊：「我燒給我阿公也是用這款！」除此之外，民視團隊特製精緻「台灣孔劉」年曆，滿滿的梁赫群照片送給現場所有來賓，沒想到全場來賓打開禮物全是一臉尷尬，只有梁赫群一人開心喊：「台灣孔劉出年曆了！」

一行人為梁赫群（右三）慶生。民視提供

來賓收「台灣孔劉」年曆尷尬爆棚 只有壽星本人超興奮

嚴立婷唸年曆上所寫的「看台灣孔劉梁赫群一整年療癒身心靈」時一臉無奈，只能默默祝福搭檔生日快樂、孩子平安健康長大。接著輩份最高的楊繡惠拿到年曆也是一臉尷尬，還被壽星提醒：「繡惠姐，這是喜事。」才讓她露出笑容說：「小梁是很nice的人，覺得他很棒，祝福他事業家庭都順利。」被現場的人問年曆要貼在哪裡？楊繡惠認真說要貼在浴室，洗澡時候可以讓台灣孔劉看到，這讓梁赫群妙回：「很榮幸可以跟繡惠姐一起共浴。」

楊繡惠、張立東瘋狂轉送 梁赫群急阻止

LALA拿著年曆說：「我媽媽很喜歡小梁哥，要把這年曆送給媽媽貼在床頭。」沒想到楊繡惠補上一張給LALA給她媽媽媽貼床尾，李明川也轉手給LALA媽可以貼門口，張立東衝上前遞給LALA可以貼客廳，一群人急著脫手讓壽星梁赫群又氣又急連忙阻止，全場失控又好笑。

大家急著把年曆送給LALA。民視提供

李明川笑虧「時尚驚嚇」 節目粉專抽獎百人搶留言

李明川拿著年曆無奈說：「平常都是收時尚的禮物，台灣孔劉真是太時尚驚嚇到我。」但也感性說他與梁赫群從工作人員就認識，希望彼此看到對方都不會老。張立東提到梁赫群是他大哥，事業順利家庭美滿。不僅如此，五張台灣孔劉年曆在《姊妹亮起來》臉書粉絲團抽獎，短短一天吸引百人留言按讚分享，讓工作人員驚訝又爆笑。



