梁赫群《姊妹亮起來》慶生許願現場送大禮！「台灣孔劉」這招陪你整年

四季線上／黃睿筌報導

民視每周三、四晚上10:15分準時播出的《姊妹亮起來》主持人梁赫群日前迎來54歲生日，製作單位與民視公關部特別企劃慶生派對，感謝主持人梁赫群這一年多來的努力付出，並請主持人嚴立婷為代表，送上滿滿鈔票、滿滿金幣的超大蛋糕，且由這位最愛與梁赫群鬥嘴的「共乘司機」嚴立婷，帶領大家唱起生日快樂歌，大陣仗慶生，嚇得梁赫群一臉震驚，也逗笑所有現場工作人員。

滿滿鈔票的蛋糕。（圖／潘怡如攝影）

看到大家這麼有心，梁赫群難得正經的告訴大家他非常感動，並在許願時為《姊妹亮起來》節目祈福，希望節目收視長紅，更希望現場的每一位工作人員，身體健康、平安賺大錢；此外，民視公關部特別訂製獨特大禮，由梁赫群親自分送給現場的來賓、以及在線上收看直播的網友們！

廣告 廣告

送上「台灣孔劉」年曆。（圖／潘怡如攝影）

左起藝人LALA、楊繡惠、嚴立婷。（圖／潘怡如攝影）

究竟是什麼樣的「大禮」呢！原來是「台灣孔劉訂製年曆」，禮物一端出，讓現場工作人員與來賓笑到不行，也讓藝人楊繡惠直言，回家要把它貼在浴室，讓這份大禮可以飽足繡惠姊美浴眼福。

左起藝人楊繡惠、LALA；右起張立東、李明川。（圖／潘怡如攝影）

此外，梁赫群同樣直言，為顧及廣大的網友，「台灣孔劉訂製年曆」同步準備五份供抽獎使用，梁赫群直言「這是上好的禮物，陪伴你一整年」，讓現場來賓笑聲不斷，且持續送上滿滿祝福。

《姊妹亮起來》主持人嚴立婷與梁赫群（圖／潘怡如攝影）

👉熊熊《姊妹亮起來》豪砸5000美金選混血超模基因！借精生子：訂金不退

📺【FastTV飛速看】👉 711 姊妹亮起來

▶️【完整版】👉只有女生才懂得崩潰瞬間! 遇上這種場面只想原地消失?!





更多四季線上報導

白冰冰29歲美照被翻出！仙氣逼人網驚「撞臉周子瑜」 本尊發聲：實在不能比

祖雄、佳娜《姊妹亮起來》揭跨國育兒觀！迎接二寶小男孩期待「坐月子」

詹惟中《醫學大聯盟》自曝肌膚「黑白皆快」！且對陽光過敏易發癢