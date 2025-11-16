梁靜茹上海營業吸5萬人 「好想在這搭帳篷」

梁靜茹昨在上海虹口足球場舉辦「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會。超級圓頂提供



梁靜茹新世界巡迴演唱會「Best，茹果我不唱情歌」昨（11╱15）起從上海虹口足球場起跑，2場共吸引逾5萬名歌迷朝聖，對於「情歌天后」封號，她謙稱只是「情歌工作者」，也有上班下班，「現在是我的營業時間，但我今天是抱著不想回家的心情在營業，好想在這邊搭帳篷喔！可以嗎」？

出道逾20年，梁靜茹第1次在戶外的體育場開唱，她自爆提早2天進場，看著舞台從一片空到建造起來，「羨慕很多人已經辦過了，這次是自己的主場，我很感恩，沒想過有這麼滿的歌迷朋友，台上看下去感覺真的像美麗的銀河」。

梁靜茹從法國空運白色「永生樹」。超級圓頂提供

一開場，梁靜茹穿著紅色天鵝絨斗篷晚禮服以「打開自己的勇氣」為概念，用〈勇氣〉破題，之後她放下斗篷，露出新染的金黃后冠髮色，接連演唱〈無條件為你〉、〈愛久見人心〉等「開場組曲」；唱〈天燈〉時，LED巨型螢幕上出現數以萬計的天燈，從水面冉冉飄向天空化為祝福送給粉絲，她感性地說：「今天是我全新巡演的世界首唱，想念你們，今天喊我名字可以不用太客氣，我隔著耳機都能聽到你們的聲音。」

演唱〈可惜不是你〉、〈會呼吸的痛〉、〈慢冷〉等經典曲橋段，梁靜茹身上的大衣還縫了歌詞明信片，像是歌迷捎來的心意；舞台中央巨大的白色「永生樹」是從法國空運而來，造價30萬美元（約917萬元台幣），在銀河、極光、星空下，象徵每個人都可以在她的歌聲中找到可以停下腳步的地方。

