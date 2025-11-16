梁靜茹不唱情歌！砸近千萬打造舞台 上海5萬歌迷朝聖

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

歌手梁靜茹全新世界巡迴演唱會「Bset，茹果我不唱情歌」15日起在上海虹口足球場起跑。而這也是她首次挑戰戶外場館，「羨慕很多人已經辦過了，這次是自己的主場，我很感恩，沒想過有這麼滿的歌迷朋友，台上看下去感覺真的像美麗的銀河。」這場近3小時演出共唱了35首歌，「四大組曲」、代表作〈勇氣〉貫穿全場，連續2場演出一開賣即秒殺，吸引超過5萬名歌迷。

梁靜茹巡迴演唱會「Bset，茹果我不唱情歌」15日起在上海虹口足球場起跑。（圖／超級圓頂提供）

廣告 廣告

開場大螢幕上的字幕「怎麼又是情歌？唱情歌的勇氣 」令人玩味，只見穿著紅色天鵝絨斗篷晚禮服的梁靜茹，以「打開自己的勇氣」為概念，用〈勇氣〉破題，之後她放下斗篷，露出新染的金黃后冠髮色，以嶄新樣貌、全新編曲接續唱出〈無條件為你〉、〈愛久見人心〉等「開場組曲」唱〈天燈〉時，LED巨型螢幕上出現數以萬計的天燈，從水面冉冉飄向天空，化為祝福，送給在場的所有粉絲。

梁靜茹換了露肩上衣搭配點綴黑色鋼紗半裙擺的馬褲，以俐落帥氣的全黑造型帶來「搖滾組曲」，在8位舞者跳著由太陽劇團編舞老師編排的舞步下走向延伸舞台，帶領全場大合唱，將經典搖滾化，溫柔變成韌性，換了一種面貌唱情歌。對於媒體和大眾封她為「情歌天后」，梁靜茹謙稱自己只是「情歌工作者」，也有上班下班，「現在是我的營業時間，但我今天是抱著不想回家的心情在營業，好想在這邊搭帳篷喔！可以嗎？」演唱會她唱了不少阿信為她寫的歌，恰巧五月天也在上海開唱，她說：「我的好朋友在另外一個場地，祝你們演唱會大成功！」

梁靜茹為演唱會從法國空運來要價30萬美金（約910萬台幣）白色「永生樹」。（圖／超級圓頂提供）

接著，梁靜茹唱了〈可惜不是你〉〈會呼吸的痛〉〈慢冷〉等一首又一首耳熟能詳的經典，值得一提的是她身上的大衣，縫上了歌詞明信片，像是歌迷捎來的心意。舞台中央巨大的白色「永生樹」，從法國空運而來，造價30萬美金（約910萬台幣），在銀河、在極光、在星空下，象徵每個人都可以在梁靜茹的歌聲中，找到一個安靜、可以停下腳步的地方，回望過去思考未來。





更多FTNN新聞網報導

五月天上海開唱！冠佑正妹女兒小玫瑰再獻聲 阿信狂虧「你打算守護她到幾歲」

「F4變F3」下個月上海開唱！朱孝天狀況外 低調丟10字回應了

五月天上海連嗨3天！張國璽熱吻阿信、石頭 萬人全瘋了

