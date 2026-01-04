梁靜茹唱談情傷 感動歌迷

歌手梁靜茹在2026年開始新的演唱會巡迴，與席琳狄翁御用導演Yves Aucoin合作。

（超級圓頂提供／中央社）

本報綜合報導

歌手梁靜茹3日在廈門舉辦「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會，迎來2026年首場演出，她用閩南語「大家好」問候現場近3萬名觀眾，梁靜茹更在舞台上罕見談及自己曾走過人生低谷，她選擇與自己和解，真情流露感動全場。

「Best，茹果我不唱情歌」演唱會請來席琳狄翁御用導演Yves Aucoin，梁靜茹也意外發現，演唱會和席琳狄翁都有「談論愛情」與「勇氣」一樣的主題。

說起這次的巡演，梁靜茹說，常覺得自己的演唱會缺少了舞蹈成分，2023年底在大阪看到太陽馬戲團演出，馬上被奇幻瑰麗的舞台吸引，想藉此為節目增色，於是努力找到導演Yves Aucoin，結果雙方想法一拍即合，火速啟動新巡演。

Yves Aucoin曾多次為西洋天后席琳狄翁打造演唱會，被譽為席琳狄翁的「御用導演」；這回雖是首度和梁靜茹合作，2人間卻有太多冥冥中註定。

Yves Aucoin於1998年為席琳狄翁打造「Let’s talk about love」演唱會，與「當我們談論愛情」相呼應；2019年和席琳狄翁合作的「Courage」演唱會，也正是梁靜茹代表作「勇氣」，梁靜茹說，「真的有太多巧合，緣分非常奇妙。」

演唱會的最後，梁靜茹感性說道：「每個人都有很多面吧。情歌工作者我也有。台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。」她直言，過去也曾有被情緒淹沒、喘不過氣的時候，但她選擇慢慢與自己和解，「隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」一席話讓不少觀眾紅了眼眶。