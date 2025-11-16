梁靜茹問「我只能唱情歌嗎？」 隔空喊話五月天送祝福
歌手梁靜茹全新世界巡迴演唱會「Best，茹果我不唱情歌」於15日起一連兩天在上海虹口足球場起跑，這是她首次挑戰戶外場館，一口氣飆唱35首歌曲，以代表作〈勇氣〉貫穿全場，帶來近3小時滿滿的情歌饗宴，吸引五萬粉絲朝聖。
第一次在戶外體育場開唱，梁靜茹透露自己提前兩天進場準備：「羨慕很多人已經辦過了，這次是自己的主場，我很感恩，沒想過會有這麼滿的歌迷朋友，從台上看下去真的像美麗的銀河。」她接連獻唱〈無條件為你〉、〈愛久見人心〉、〈天燈〉，再度掀起全場高潮。
提到被封為「情歌天后」，梁靜茹謙稱自己只是「情歌工作者」，也有「上班下班」的時刻：「現在是我的營業時間，但我今天是抱著不想回家的心情在營業，好想在這邊搭帳篷喔，可以嗎？」演唱會上她也唱了不少阿信為她創作的歌曲，恰巧五月天也在上海開唱，她笑說：「我的好朋友在另外一個場地，祝你們演唱會大成功。」在唱到〈燕尾蝶〉時，她反問粉絲：「我在大家心中真的只能唱情歌嗎？希望大家給我一些答案。」
除了歌曲動聽外，梁靜茹還將歌詞明信片縫成大衣，像是把歌迷的心意披在身上；而舞台中央巨大白色的「永生樹」則從法國空運而來，造價30萬美金，象徵每個人都能在梁靜茹的歌聲中找到一個安靜、可以停下腳步的地方。演唱會最後以〈情歌〉作為安可曲，劃下美麗句點。
