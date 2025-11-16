梁靜茹巧撞五月天同城開唱 大方遙祝「好朋友」開唱順利

梁靜茹首次挑戰在戶外場館巡演，情歌天后氣勢全開。超級圓頂提供

梁靜茹全新巡演「Best，茹果我不唱情歌」15日在上海虹口足球場盛大起跑，此次演出由長期與席琳狄翁合作的國際級創意導演操刀，近3小時共獻唱35首歌曲，梁靜茹首次挑戰戶外場館便氣勢全開，2場門票一開賣即秒殺，吸引超過5萬名歌迷到場支持。同時間，天團五月天也在上海體育場開唱，梁靜茹同城遙祝好朋友們開唱順利。

出道逾20年、被譽為「情歌天后」的梁靜茹，此次以「茹果我不唱情歌」為命題，一開場以紅色天鵝絨斗篷亮相，搭配大螢幕字幕「怎麼又是情歌？唱情歌的勇氣」，以新風格版本的〈勇氣〉定調演唱會。之後她以金黃后冠髮色亮相，接連演唱〈無條件為你〉、〈愛久見人心〉等經典，尤其〈天燈〉時，巨型LED浮現萬盞天燈從水面升起，視覺震撼。

首次在戶外體育場開唱的她感動表示：「這次是自己的主場，從台上看下去就像一片美麗銀河。」重新編曲的〈愛你不是兩三天〉後，她換上全黑俐落造型，帶來搖滾風格組曲，並在〈勇氣〉點綴後轉進〈如果有一天〉，與舞者一同走向延伸舞台，帶領全場大合唱。梁靜茹說：「大家覺得我離不開愛情，但我也想讓你們看到不同的我。」

演唱〈燕尾蝶〉時，她升上高台，在雷射光束與煙幕效果襯托下，以剛強聲線呈現突破性的舞台風格，顛覆外界對她的既定印象。她笑稱自己不是「情歌天后」，只是「情歌工作者」：「今天營業時，我真的不想回家，好想在這邊搭帳篷！」

中場，舞台上30萬美金打造、法國空運來台的巨大白色「永生樹」，在星空與極光意象中，營造出觀眾能「停下腳步、回望未來」的療癒空間，看得全場目不轉睛。梁靜茹隨後換上金黃色晚禮服，搭配24位打擊樂手，演唱〈La La La La〉、〈我就知道那是愛〉等振奮組曲，現場宛如嘉年華。在〈分手快樂〉、〈彩虹〉後，她完整呈現今晚象徵性的〈勇氣〉，全場再次大合唱。

當觀眾以為演唱會結束時，大螢幕突然打出「你們在等誰」等字樣，滿場觀眾齊喊「我們只要梁靜茹」！她以最自然的白上衣、牛仔裙造型返場，獻唱〈小手拉大手〉、〈親親〉，並以〈情歌〉作為最終溫柔結尾，為巡演首場演出寫下美好回憶。

