梁靜茹廈門首秀吸3萬粉絲 巡演導演超大咖身分曝光

【緯來新聞網】歌手梁靜茹（Fish）全新「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會3日在廈門進行2026年首場演出，令人驚訝的是巡演導演Yves Aucoin身分超大咖，曾多次為西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）打造演唱會，被譽為席琳狄翁的「御用導演」；這回雖是首度和梁靜茹合作，兩人間卻有太多冥冥中註定，例如他1998年為席琳狄翁打造了「Let’s talk about love」演唱會，正好與「當我們談論愛情」相呼應，相呼應；2019年和席琳狄翁合作的「Courage」演唱會，也正是梁靜茹代表作、貫穿「Best，茹果我不唱情歌」全場的〈勇氣〉，梁靜茹說：「真的有太多巧合，緣分非常奇妙！」

廣告 廣告

梁靜茹巡演導演Yves Aucoin身分超大咖。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹「當我們談論愛情」巡演去年2月在香港紅磡完美收官，11月「Best，茹果我不唱情歌」就在上海虹口足球場起跑，行程馬不停蹄、準備如火如荼，除了靠「勇氣」，還有她和導演Yves Aucoin之間的不解之緣。梁靜茹說，常覺得自己的演唱會缺少了舞蹈成分，2023年底在大阪看到太陽馬戲團的演出，馬上被奇幻瑰麗的舞台吸引，想藉此為節目增色，於是努力找到導演，結果雙方想法一拍即合，火速啟動新巡演。

昨晚演唱會一開場，金髮梁靜茹以紅色天鵝絨斗篷晚禮服搭配現身。（圖／超級圓頂提供）

昨晚演唱會一開場，金髮梁靜茹以紅色天鵝絨斗篷晚禮服搭配現身，馬上抓住觀眾眼球，Yves Aucoin導演說：「我第一次見到 Fish，就發現她不只是位藝術家，更是一位非凡、多面向的人，希望這場演出能展現她不同的一面。」儘管氣象預報體感溫度只有攝氏2度，但3萬名觀眾的熱情，火速點燃演唱會氣氛，讓梁靜茹唱得更加投入。



唱完〈燕尾蝶〉，梁靜茹感性道：「每個人都有很多面吧！情歌工作者我也有。台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」不少觀眾注意到，串起「Best，茹果我不唱情歌」每個段落的VCR都有水波、泡沫，這是導演的巧思：「水意喻Fish在低谷時被淹沒、喘不過氣的情緒，但也象徵她終於突破水面、重新呼吸。」



整場演唱會梁靜茹以組曲、搖滾、不插電等不同的音樂呈現方式，從〈無條件為你〉〈不敢當〉唱到〈會呼吸的痛〉展現多變、不一樣的面貌，被稱為「情歌天后」20多年，她說：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」唱〈慢冷〉前聊到愛情，她說：「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」

整場演唱會梁靜茹以組曲、搖滾、不插電等不同的音樂呈現方式。（圖／超級圓頂提供）

演出接近尾聲，梁靜茹除了感謝主辦單位與座無虛席的觀眾朋友，也好奇問大家：「聽了那麼多情歌，你們還相信愛情嗎？」其實她認為，愛情、親情、友情，能哼出來的歌都是情歌：「很多人說，我的歌讓大家懂得愛情；其實我們是互相陪被，是你們重新定義『情歌』，也給了我們更多面對自己的勇氣。」



誰給了你勇氣？梁靜茹說：「當然還是情歌。」最後她在〈給未來的自己〉和〈勇氣〉歌聲中向觀眾說再見，年後將繼續到南京、武漢、重慶、太原等城市開唱。

更多緯來新聞網報導

電音歌手棄500萬年薪！不當矽谷工程師 告白被打槍暴瘦15公斤

高雄櫻花音樂節公布首波卡司 男團BOYNEXTDOOR再登台