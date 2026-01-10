梁靜茹微博無預警關閉！傳〈可惜不是你〉惹到習近平？公司駁斥喊告

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

「情歌天后」梁靜茹微博帳號在8日無預警關閉，引起網上瘋傳與她的經典情歌〈可惜不是你〉遭諧音影射「「可習不是尼」踩到中國紅線有關。對此，梁靜茹經紀公司已出面嚴正駁斥相關揣測，並揚言對不實言論提告，強調將以法律行動捍衛藝人權益。

梁靜茹近期在中國舉行巡迴演唱會。（示意圖／超級圓頂提供）

美國以斬首行動突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一事震撼國際，也在社群平台引發大量討論。期間，不少網友將話題延伸至梁靜茹的經典歌曲〈可惜不是你〉，在各大社群轉傳歌曲片段，並留下「可習不是尼」等帶有諧音暗示的留言，隨後更傳出該歌曲在中國遭到禁播。

同一時期，正在中國舉行巡迴演唱會的梁靜茹，擁有約1600萬粉絲的微博帳號，突於8日無預警關閉，雖然工作室微博仍正常運作，仍進一步引發各種揣測。不少人將帳號關閉與先前網路熱議的〈可習不是你〉諧音梗連結，認為可能「踩到習近平底線」。

梁靜茹微博暫時關閉。（圖／翻攝自微博）

不過，也有另一派網友認為，梁靜茹關閉微博與政治無關，而是因近期外界對其身形變化、雙下巴等外貌評論過多，導致心理壓力增加，才選擇暫時關閉帳號。據傳，她曾對相關負評回應：「翻車了...身體還好...下次會更好...」，並強調健康狀況無虞，感謝外界關心。

梁靜茹身形遭網友熱議。（圖／翻攝自微博）

對此，梁靜茹經紀公司昨日出面嚴正駁斥，強調：「〈可惜不是你〉相關討論純屬外界臆測，與藝人演出內容及創作絕無關聯，本公司不予評論，亦嚴正駁斥任何無理聯想。」同時也揚言對不實言論提告，「公司已正式授權巡演主辦單位，立即展開法律程序追究責任，將以法律全力捍衛藝人權益，絕不姑息。再次感謝各界對梁靜茹的支持與關注，謝謝」。

