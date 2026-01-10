梁靜茹微博突關帳！〈可惜不是你〉被猜諷刺習近平 經紀公司出手了

梁靜茹官方微博關閉引熱議。（圖／超級圓頂）





「情歌天后」梁靜茹近日忙於演出《Best，茹果我不唱情歌》巡迴演唱會，但中國大陸網友發現，她超過1600萬粉絲的官方微博帳號突然關閉了，無預警關閉帳號，引爆兩派網友熱議，有人認為是不想看見批評言論的關係，也有人覺得是〈可惜不是你〉刺痛當局所致。對此，經紀公司也做出相關回應。

梁靜茹的官方微博帳號目前已關閉，顯示「由於博主設置，目前內容暫不可見」字樣，掀起陸網熱議，有網友認為與她的經典歌曲〈可惜不是你〉被改編為「可習不是尼」有關，藉此諷刺委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮補事件，意指可惜不是中國領導人習近平。

針對陸網的陰謀論，梁靜茹所屬經紀公司表示：「〈可惜不是你〉相關討論純屬外界臆測，與藝人演出內容及創作絕無關聯，本公司不予評論，亦嚴正駁斥任何無理聯想。」已授權巡演主辦單位，針對造謠、抹黑內容蒐證提告，全力捍衛藝人權益。



