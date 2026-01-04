梁靜茹感慨「愛情裡最難的事」 當情歌天后20多年曝心情

梁靜茹3日在廈門舉行「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會，被稱為「情歌天后」20多年，她說：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」唱〈慢冷〉前聊到愛情，她說：「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」

該巡演自去年11月展開，梁靜茹分享，常覺得自己的演唱會缺少了舞蹈成分，2023年底在大阪看到太陽馬戲團的演出，馬上被奇幻瑰麗的舞台吸引，想藉此為節目增色，於是找上曾多次為天后席琳狄翁打造演唱會的導演Yves Aucoin，結果雙方想法一拍即合。

唱完〈燕尾蝶〉，梁靜茹感性說道：「每個人都有很多面吧，台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」她認為愛情、親情、友情，能哼出來的歌都是情歌，「很多人說，我的歌讓大家懂得愛情，其實我們是互相陪伴，是你們重新定義『情歌』，也給了我們更多面對自己的勇氣。」

梁靜茹認為愛情裡最難的是先學會愛自己。（圖／超級圓頂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導