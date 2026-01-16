梁靜茹挨批發福「突關微博7天」重啟後人事全非

梁靜茹近期在大陸巡演。（超級圓頂提供)

47歲情歌天后梁靜茹最近在大陸巡演，本月3日來到廈門開唱，卻因為體態遭群嘲，傳出她心灰意冷，決定暫時關閉微博。昨（15日）清晨梁靜茹重啟帳號，經營模式更為低調，被形容「人事全非」。

事件源自於，有網友於8日發現梁靜茹的微博已設定不公開，頁面顯示將在2026年1月15日6:08後恢復。當時有傳言是經典歌曲〈可惜不是你〉惹到當局，但梁靜茹經紀公司駁斥，並揚言對網路抹黑、不實言論提告。

根據《鏡週刊》報導，梁靜茹關閉微博的主因，跟不滿微博輿論風氣有關。1月3日，她在廈門舉辦演唱會，染了一頭金黃色的頭髮，卻遭部分網友覺得體型明顯發福，出現雙下巴，身形圓潤，表演服裝也被批評凸顯贅肉。儘管也有不少網友緩頰，認為不需要對梁靜茹過於嚴苛，「畢竟都是靠實力吃飯的」，但梁靜茹仍暫時關閉微博，更傳出打算註銷。

梁靜茹15日清晨重啟微博，並開通「一鍵保護」模式，只開放梁靜茹關注的人可留言，且過去的貼文幾乎全隱藏，僅保留少數照片、文章。反觀梁靜茹小紅書帳號，時常更新日常生活，也與粉絲開心互動；報導指出，這可能是梁靜茹有底氣「拋棄」微博流量的原因。

梁靜茹幾乎隱藏過往的照片。(梁靜茹微博)

據悉，微博的風氣在近年急遽轉變，對立言論、飯圈文化失控、網路暴力等越來越嚴重，讓部分藝人逐漸淡出微博，甚至直接關閉工作室微博，最具代表性的就是趙露思，發完最後一篇貼文「真的助農，也要註銷的，拜拜」便於19日完成註銷微博，不留念3117萬粉絲數。

