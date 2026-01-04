梁靜茹挺2度開唱 鬆口愛情裡「愛自己」最難

梁靜茹挺2度開唱，冷到圍圍巾。（超級圓頂提供）

相隔9個月，情歌天后梁靜茹攜全新巡演「Best，茹果我不唱情歌」3日在廈門進行2026年首場演出。唱完〈天燈〉後她用閩南語「大家好」問候現場近3萬名觀眾：「今天很特別，謝謝你們來陪我一起度過2026第一個週末。」

神速展開新巡演，梁靜茹透露除了靠「勇氣」，還有她和導演Yves Aucoin之間的不解之緣。梁靜茹說，常覺得自己的演唱會缺少了舞蹈成分，2023年底在大阪看到太陽馬戲團的演出，馬上被奇幻瑰麗的舞台吸引，想藉此為節目增色，於是努力找到席琳狄翁御用導演，雙方想法一拍即合，火速啟動新巡演。

演唱開場，金髮梁靜茹以紅色天鵝絨斗篷晚禮服搭配現身，儘管氣象預報體感溫度只有攝氏2度，但3萬名觀眾的熱情，火速點燃演唱會氣氛，讓梁靜茹唱得更加投入。唱完〈燕尾蝶〉，梁靜茹感性道：「每個人都有很多面吧？情歌工作者我也有。台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」不少觀眾注意到，串起「Best，茹果我不唱情歌」每個段落的VCR都有水波、泡沫，這是導演的巧思：「水意喻Fish在低谷時被淹沒、喘不過氣的情緒，但也象徵她終於突破水面、重新呼吸。」

梁靜茹被稱為「情歌天后」20多年，她說：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」唱〈慢冷〉前聊到愛情，她說：「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」梁靜茹也提到自己對情歌的看法，「很多人說，我的歌讓大家懂得愛情；其實我們是互相陪被，是你們重新定義『情歌』，也給了我們更多面對自己的勇氣。」

