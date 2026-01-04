梁靜茹撕開標籤「學會愛自己」 合作席琳狄翁御用導演

梁靜茹昨在廈門舉辦「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會。超級圓頂提供



梁靜茹（Fish）昨（1╱3）在廈門舉辦「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會，恢單邁入第7年的她好奇問現場近3萬名粉絲：「聽了那麼多情歌，你們還相信愛情嗎？」其實她認為，愛情、親情、友情，能哼出來的歌都是情歌：「很多人說，我的歌讓大家懂得愛情；其實我們是互相陪被，是你們重新定義『情歌』，也給了我們更多面對自己的勇氣。」

2026年首場演出，梁靜茹唱完〈天燈〉後用閩南語「大家好」問候粉絲，甜說：「今天很特別，謝謝你們來陪我一起度過2026第一個周末。」談到「當我們談論愛情」巡演去年2月才在香港紅磡收官，「Best，茹果我不唱情歌」11月就在上海虹口足球場起跑，她透露因常覺得自己的演唱會缺少了舞蹈成分，2023年底在大阪看到太陽馬戲團的演出，馬上被奇幻瑰麗的舞台吸引，想藉此為節目增色，於是努力找到曾多次為西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）打造演唱會的導演Yves Aucoin，雙方想法一拍即合，火速啟動新巡演。

梁靜茹以紅色天鵝絨斗篷晚禮服開場。超級圓頂提供

一開場，金髮梁靜茹以紅色天鵝絨斗篷晚禮服搭配現身，Yves Aucoin說：「我第1次見到Fish，就發現她不只是位藝術家，更是1位非凡、多面向的人，希望這場演出能展現她不同的一面。」儘管氣象預報體感溫度只有攝氏2度，但3萬名觀眾的熱情，火速點燃演唱會氣氛，讓梁靜茹唱得更加投入。

唱完〈燕尾蝶〉，梁靜茹感性道：「每個人都有很多面吧！情歌工作者我也有。台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」而串起「Best，茹果我不唱情歌」每個段落的VCR都有水波、泡沫，這也是導演的巧思：「水意喻Fish在低谷時被淹沒、喘不過氣的情緒，但也象徵她終於突破水面、重新呼吸。」

被稱為「情歌天后」20多年，梁靜茹說：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」唱〈慢冷〉前聊到愛情，她說：「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」最後她在〈給未來的自己〉和〈勇氣〉歌聲中向觀眾說再見。

