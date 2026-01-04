梁靜茹新巡演2026廈門首唱 感性告白：傷口可以長出新的自己

梁靜茹全新巡演《Best，茹果我不唱情歌》，3日在廈門體育中心盛大舉行2026年首場演出。（圖／超級圓頂提供）

「情歌天后」梁靜茹全新巡演《Best，茹果我不唱情歌》，3日在廈門體育中心盛大舉行2026年首場演出。儘管現場體感溫度僅2度，梁靜茹仍以金髮搭配紅色天鵝絨斗篷華麗現身，並用閩南語親切問候現場3萬名觀眾，感謝大家陪她度過2026年第一個周末。

梁靜茹閩南語親切問候現場3萬名觀眾，感謝大家陪她度過2026年第一個周末。（圖／超級圓頂提供）

整場演唱會梁靜茹以組曲、搖滾、不插電等不同的音樂呈現方式，從〈無條件為你〉〈不敢當〉唱到〈會呼吸的痛〉展現多變、不一樣的面貌，被稱為「情歌天后」20多年，她說：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」唱〈慢冷〉前聊到愛情，她說：「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」

梁靜茹感性道：「每個人都有很多面吧！情歌工作者我也有，台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」

本次巡演由西洋天后Celine Dion（席琳狄翁）的御用導演、Yves Aucoin親自操刀。梁靜茹透露，因2023年底受太陽馬戲團演出的啟發，決定為演唱會增添奇幻瑰麗的舞台效果，與導演一拍即合。有趣的是，Yves 曾打造過《Let’s talk about love》與《Courage》巡演，巧合對應梁靜茹的經典作與〈勇氣〉，讓雙方直呼緣分奇妙。

