梁靜茹突問「我只能唱情歌嗎」 上海開唱創出道紀錄
梁靜茹推出全新巡演「Best，茹果我不唱情歌」，15日在上海虹口足球場起跑，兩場吸引超過五萬名歌迷，這是她首次挑戰戶外場館。她透露自己提早兩天進場，看舞台從一片空到建造起來，「羨慕很多人已經辦過了，這次是自己的主場，我很感恩，沒想過有這麼滿的歌迷朋友，台上看下去感覺真的像美麗的銀河。」
對於被封為「情歌天后」，梁靜茹謙稱自己只是「情歌工作者」，也有上班下班，「現在是我的營業時間，但我今天是抱著不想回家的心情在營業，好想在這邊搭帳篷喔！可以嗎？」演唱會她唱了不少阿信為她寫的歌，恰巧五月天也在上海開唱，她說：「我的好朋友在另外一個場地，祝你們演唱會大成功！」
梁靜茹近三小時演出共唱了35首歌，演唱會以〈勇氣〉作為開場，搭配紅色天鵝絨斗篷造型，並以重新編曲的方式帶出〈無條件為你〉、〈愛久見人心〉等作品。演唱〈燕尾蝶〉時，她說這次巡演是自己向內詢問的過程，「我想發掘不同面相的我，所以從開始的創意，我就參與滿多，也想反問一下粉絲，我在大家心中真的只能唱情歌嗎？」
演唱會中段，梁靜茹在鋼琴伴奏下帶來不插電組曲，包括〈我不害怕〉、〈用力抱著〉。她也演唱多首代表作，包括〈可惜不是你〉、〈會呼吸的痛〉、〈慢冷〉，此時她身上縫滿歌詞明信片的大衣，彷彿承載著歌迷的心意，舞台中央的巨型「永生樹」更是自法國空運而來。
第四段梁靜茹穿上金黃色晚禮服，在24位打擊樂手襯托下演唱〈La La La La〉、〈我就知道那是愛〉等作品。唱完〈分手快樂〉與〈彩虹〉之後，她首次在整場演唱會完整唱出〈勇氣〉。安可時，她以白上衣與牛仔裙的樸素造型演唱〈小手拉大手〉、〈親親〉，並以〈情歌〉收尾。
