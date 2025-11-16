梁靜茹突問「我只能唱情歌嗎」？出道20年受封情歌天后 吐真實心聲

記者徐珮華／台北報導

梁靜茹全新世界巡迴演唱會「Best，茹果我不唱情歌」15日起在上海虹口足球場起跑，連續2場演出一開賣即秒殺，吸引超過5萬名歌迷朝聖。首次在戶外體育場開唱，她特地提早兩天進場，看舞台從一片空到建造起來：「我很感恩，沒想過有這麼滿的歌迷朋友，台上看下去感覺真的像美麗的銀河。」

梁靜茹舉辦「Best，茹果我不唱情歌」上海站。（圖／超級圓頂）

梁靜茹出道20年唱紅無數經典情歌，一開場大螢幕的字幕「怎麼又是情歌？唱情歌的勇氣」令人玩味。她說：「大家看到我，就覺得跟愛情離不開，『茹果我不唱情歌』是我對自己的反問，我想發掘不同面相的我，所以從開始的創意，我就參與滿多；也想反問粉絲『我在大家心中真的只能唱情歌嗎』，希望大家給我一些答案。」

廣告 廣告

梁靜茹以「打開自己的勇氣」為概念，用〈勇氣〉破題開場，嶄新樣貌、全新編曲接續唱出〈無條件為你〉、〈愛久見人心〉等「開場組曲」，重新編曲的〈愛你不是兩三天〉過後，再以俐落帥氣的全黑造型帶來「搖滾組曲」。原來「茹果我不唱情歌」演唱會依然有情歌，只是梁靜茹把經典搖滾化，溫柔變成韌性，換了一種面貌唱情歌。

唱到〈燕尾蝶〉，梁靜茹被升降舞台升到高處，俯視全場也接受所有目光的凝視，以堅毅勇敢的聲線唱出「你是火，你是風，你是織網的惡魔……」，炸裂的雷射光束與煙幕效果，刷新大家對她過往的感受。第3、4段則帶來「不插電組曲」、「振奮組曲」，近3小時演唱35首歌，「四大組曲」與代表作〈勇氣〉貫穿全場。

梁靜茹被外界封為「情歌天后」。（圖／超級圓頂）

演唱會尾聲，舞台上出現「你們在等誰」、「誰給你勇氣」的提問，在2.5萬名觀眾「我們只要梁靜茹」的聲聲喚中，穿著白上衣、牛仔裙的梁靜茹，回到最質樸自然的樣貌，用歌聲再次和聽眾〈小手拉大手〉、〈親親〉。最後她以〈情歌〉作為伴手禮，讓每位觀眾都能帶著回家入夢，因為情歌的世界裡，不能沒有梁靜茹。

更多三立新聞網報導

直擊／丁噹合體「無緣男朋友」！正宮台下盯場 氣喊：我的槍在哪

館長遭爆收中國紅錢！謝和弦曾獲「千萬酬勞邀約」公開驚人內幕

館長被爆找員工睡館嫂！反控他拿性X片勒索 昔護妻PO爆乳照被挖出

館長遭爆「要求特助拍下體照」助興！李怡貞揭刑期 嘆：深深的愛

