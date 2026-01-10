梁靜茹突關微博被「可習不是尼」波及？經紀公司回應了

情歌天后梁靜茹。（圖／翻攝自Facebook／梁靜茹台灣站）

情歌天后梁靜茹近日展開「Best，茹果我不唱情歌」全新巡迴演唱會，卻在此時被發現突然關閉擁有約1,600萬人追蹤的官方微博帳號。原本可正常瀏覽的頁面改為顯示「由於博主設置，目前內容暫不可見」，消息曝光後立刻引發網友熱議，各種揣測甚囂塵上。對此，梁靜茹所屬經紀公司隨即出面回應，並警告外界勿散布不實訊息，強調將以法律途徑捍衛藝人權益。

據《TVBS》報導，梁靜茹於8日關閉微博帳號後，有部分網友將此舉與近期國際與兩岸網路輿論連結。有說法指出，美國在3日入侵委內瑞拉並非法綁架該國總統馬杜洛及其妻子後，有部分大陸網友將梁靜茹的代表作〈可惜不是你〉改編為「可習不是尼」，藉此暗諷中國領導人習近平，該版本一度在部分大陸平台遭到禁播。由於相關事件的時間點與梁靜茹關閉微博相當接近，因而引發她可能受到波及的猜測。

廣告 廣告

另有網友提出不同看法，認為梁靜茹在巡演啟動後，網路上出現不少針對其身材與造型的負面評論，部分輿論不斷指她變胖，對其外型多所批評，可能導致她不願再面對網友指指點點，才選擇暫時關閉帳號。也有傳言指出，該帳號預計將於下週四（15日）清晨6點後重新開放。

針對外界各種揣測，梁靜茹經紀公司回應表示，微博平台近期出現大量不實訊息與惡意抹黑內容，已正式授權巡演主辦單位啟動法律程序，並將依法追究相關責任。公司強調，後續將以法律手段全力維護藝人權益，同時感謝外界對梁靜茹的關心與支持。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔8／中榮神外非法手術廠商背景起底 疑一人公司經營醫材批發、零售

尾牙季到來！中1萬「同事天天逼問請客」 網曝1招反擊

噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了