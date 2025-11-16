梁靜茹經典情歌連發3小時嗨唱35首 上海足球場5萬歌迷朝聖

【緯來新聞網】歌手靜茹全新世界巡迴演唱會「Bset，茹果我不唱情歌」15日起在上海虹口足球場起跑，這是她首次挑戰戶外場館，由長年和Celine Dion合作演唱會的創意導演Yves Aucoin操刀，近3小時演出共唱了35首歌，「四大組曲」、代表作〈勇氣〉貫穿全場，連續2場演出一開賣即秒殺，吸引超過5萬名歌迷。

梁靜茹全新世界巡迴演唱會「Bset，茹果我不唱情歌」15日起在上海虹口足球場起跑。（圖／超級圓頂提供）

一開場大螢幕的字幕「怎麼又是情歌？唱情歌的勇氣 」令人玩味，只見穿著紅色天鵝絨斗篷晚禮服的她，以「打開自己的勇氣」為概念，用〈勇氣〉破題，之後她放下斗篷，露出新染的金黃后冠髮色，以嶄新樣貌、全新編曲接續唱出〈無條件為你〉、〈愛久見人心〉等「開場組曲」；唱〈天燈〉時，LED巨型螢幕上出現數以萬計的天燈，從水面冉冉飄向天空，化為祝福，送給在場的所有粉絲。



「今天是我全新巡演的世界首唱，想念你們，今天喊我名字可以不用太客氣，我隔著耳機都能聽到你們的聲音！」第一次在戶外的體育場開唱，梁靜茹透露自己提早兩天進場，看舞台從一片空到建造起來：「羨慕很多人已經辦過了，這次是自己的主場，我很感恩，沒想過有這麼滿的歌迷朋友，台上看下去感覺真的像美麗的銀河。」

第一次在戶外的體育場開唱的梁靜茹提前兩天來場刊。（圖／超級圓頂提供）

重新編曲的〈愛你不是兩三天〉過後，梁靜茹換了露肩上衣搭配點綴黑色鋼紗半裙擺的馬褲，以俐落帥氣的全黑造型帶來「搖滾組曲」，巧妙之處在於〈勇氣〉在這個段落畫龍點睛般出現，隨即轉進〈如果有一天〉，她在8位舞者跳著由太陽劇團編舞老師編排的舞步下走向延伸舞台，帶領全場大合唱；原來「茹果我不唱情歌」演唱會依然有情歌，只是梁靜茹把經典搖滾化，溫柔變成韌性，換了一種面貌唱情歌。



對於媒體和大眾封她為「情歌天后」，梁靜茹謙稱自己只是「情歌工作者」，也有上班下班：「現在是我的營業時間，但我今天是抱著不想回家的心情在營業，好想在這邊搭帳篷喔！可以嗎？」演唱會她唱了不少阿信為她寫的歌，恰巧五月天也在上海開唱，她說：「我的好朋友在另外一個場地，祝你們演唱會大成功！」

梁靜茹近3小時演出共唱了35首歌。（圖／超級圓頂提供）

唱到〈燕尾蝶〉，梁靜茹被升降舞台升到高處，她俯視全場，也接受所有目光的凝視，以堅毅勇敢的聲線唱出：「你是火，你是風，你是織網的惡魔⋯⋯」，炸裂的雷射光束與煙幕效果，刷新大家對她過往的感受，展現了梁靜茹的另一個可能。她說：「大家看到我，就覺得跟愛情離不開，『茹果我不唱情歌』是我對自己的反問，我想發掘不同面相的我，所以從開始的創意，我就參與滿多；也想反問一下粉絲：我在大家心中真的只能唱情歌嗎？希望大家給我一些答案。」



演唱會的第三段落，是「面對自己的勇氣」，梁靜茹換上卡其色系連身衣褲搭配bling bling駝色大衣，在音樂總監伍冠諺白色鋼琴伴奏下，唱出〈我不害怕〉、〈用力抱著〉等「不插電組曲」，此時觀眾又驚喜地聽到「如果我的堅強任性會不小心傷害了你⋯⋯」，〈勇氣〉再次點到為止。



梁靜茹在這段節目中唱了〈可惜不是你〉、〈會呼吸的痛〉、〈慢冷〉等一首又一首耳熟能詳的經典，值得一提的是她身上的大衣，縫上了歌詞明信片，像是歌迷捎來的心意；她用歌曲帶給大家勇氣與溫暖，歌迷則回報以真摯祝願。舞台中央巨大的白色「永生樹」，從法國空運而來，造價30萬美金，在銀河、在極光、在星空下，象徵每個人都可以在梁靜茹的歌聲中，找到一個安靜、可以停下腳步的地方，回望過去思考未來。

梁靜茹獻唱多首耳熟能詳的情歌，包括〈可惜不是你〉、〈會呼吸的痛〉、〈慢冷〉等。（圖／超級圓頂提供）

〈崇拜〉之後，第四段節目「誰給你勇氣？當然還是情歌」將演唱會推向高潮，梁靜茹在24位打擊樂手陪伴下，穿著裝上情歌翅膀的金黃色晚禮服，為情歌，唱出〈La La La La〉〈我就知道那是愛〉等「振奮組曲」；舞台氣氛如嘉年華般繽紛絢麗、熱情奔放，梁靜茹不忘邀請大家「站起來」！而在〈分手快樂〉與〈彩虹〉過後，完整呈現經典歌曲〈勇氣〉。



以為演唱會結束了，舞台上出現「你們在等誰」、「誰給你勇氣」的提問，在2.5萬名觀眾「我們只要梁靜茹」的聲聲喚中，穿著白上衣、牛仔裙的梁靜茹，回到最質樸自然的樣貌，用歌聲再次和這晚的聽眾〈小手拉大手〉、〈親親〉，最後以〈情歌〉作為結束。

