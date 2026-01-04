梁靜茹經歷工作感情低谷！罕見在3萬人面前吐心聲 曾被情緒淹沒難喘氣

記者鄭尹翔／台北報導

情歌天后 梁靜茹（Fish） 於廈門舉辦全新世界巡迴演唱會《Best，茹果我不唱情歌》，迎來 2026 年首場演出，吸引近 3 萬名觀眾到場支持。演唱會不僅以音樂回顧 20 多年情歌歷程，梁靜茹更在舞台上罕見談及自己曾走過人生低谷、感受過柔弱與脆弱的一面，真情流露感動全場。

梁靜茹舉辦演唱會。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹在演唱〈燕尾蝶〉後有感而發，坦言每個人其實都有很多不同的面向，「台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我，其實都是真實的自己。」她直言，過去也曾有被情緒淹沒、喘不過氣的時候，但她選擇慢慢與自己和解，「隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，而是滋養自己，讓傷口長出新的自己。」一席話讓不少觀眾紅了眼眶。

此次巡演由曾為席琳狄翁打造多場經典演唱會的導演 Yves Aucoin 操刀，舞台 VCR 大量運用水波、泡沫等意象，象徵梁靜茹在低谷時被情緒包圍、幾乎無法呼吸，卻也代表她最終突破水面、重新找回力量。梁靜茹透露，正是這段曾經的低潮，讓她更懂得如何用音樂陪伴自己，也陪伴聽眾。

演唱會中，她以組曲、搖滾、不插電等多元形式，重新詮釋〈無條件為你〉、〈會呼吸的痛〉、〈慢冷〉等經典情歌。談到愛情，她也分享心境轉變：「唱了那麼多情歌，很多歌詞其實是長大後、經歷過，才真正懂得。愛情裡最難的，是先學會愛自己。」

演出尾聲，梁靜茹感性向歌迷提問：「聽了那麼多情歌，你們還相信愛情嗎？」她認為，愛情不只存在於戀人之間，親情、友情，所有能被唱出口的情感，都是情歌，「不是我的歌教會大家愛情，而是你們陪我走過人生，也重新定義了『情歌』的意義，給了我面對自己的勇氣。」

最後，梁靜茹在〈給未來的自己〉與〈勇氣〉歌聲中，向觀眾道別，也宣告巡演將持續前往南京、武漢、重慶、太原等城市。透過這場演唱會，她不只唱情歌，更用親身經歷告訴大家——柔弱不是失敗，而是重生的開始。

