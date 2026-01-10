梁靜茹關微博傳惹到當局？公司駁斥揚言提告

梁靜茹近日在大陸舉行巡迴演唱會，卻遭網友上傳影片虧她疑似發福，引來兩派評論，更有粉絲為她抱屈。8日有網友發現梁靜茹的微博帳號莫名「失蹤」，有人猜她是為了遏阻惡意評論，另有陰謀論稱她是惹到當局，對此，梁靜茹的經紀公司昨回應媒體否認此事，並揚言會提告。

47歲情歌天后梁靜茹本月3日在廈門舉行演唱會，有網友上傳部分片段，懷疑她疑似發福，身形引發討論，傳聞她曾對相關負面評論說：「翻車了...身體還好...下次會更好...」，並澄清健康沒問題，之後會好好補身體、加強練習，感謝外界關心。

眼尖網友發現，近日梁靜茹微博無預警關閉，但其工作室微博仍正常營運，有人猜測是因為惡毒批評梁靜茹微博才暫時停止公開，還有人稱可能是她的一首經典歌曲〈可惜不是你〉惹到當局。據《壹蘋新聞網》報導，梁靜茹經紀公司回應：「〈可惜不是你〉相關討論純屬外界臆測，與藝人演出內容及創作絕無關聯，本公司不予評論，亦嚴正駁斥任何無理聯想」。

梁靜茹公司也指出，近日微博平台上有不少關於梁靜茹的惡意抹黑訊息，「公司已正式授權巡演主辦單位，立即展開法律程序追究責任，將以法律全力捍衛藝人權益，絕不姑息。再次感謝各界對梁靜茹的支持與關注，謝謝。」而梁靜茹先前在演唱會上，曾感性表示：「每個人都有很多面吧？作為情歌工作者的我也有。台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」並坦言：「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」間接承認之前遭遇低潮。

