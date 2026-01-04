梁靜茹頂2度低溫高歌 嘆愛情裡「愛自己」最難

相隔9個月，梁靜茹帶著全新巡演「Best，茹果我不唱情歌」，3日在廈門進行2026年首場演出。短時間內展開新巡演，梁靜茹透露除了有「勇氣」外，也是受了太陽馬戲團的啟發，她被奇幻瑰麗的舞台吸引，於是努力尋訪席琳狄翁御用導演Yves Aucoin合作，雙方火速啟動新巡演。

演唱會開場，染著金髮的梁靜茹以紅色天鵝絨斗篷晚禮服現身，儘管氣象預報體感溫度僅有攝氏2度，但3萬名觀眾的熱情火速點燃現場氣氛。唱完〈燕尾蝶〉後，梁靜茹感性地說：「每個人都有很多面吧？作為情歌工作者的我也有。台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」

被稱為「情歌天后」20多年，梁靜茹感慨表示自己擁有粉絲的愛很幸運，對於外界給的標籤並不在乎。

梁靜茹在演唱〈慢冷〉前聊到愛情，她坦言：「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」她也提到自己對情歌的看法，「很多人說我的歌讓大家懂得愛情，其實我們是互相陪伴，是你們重新定義了『情歌』，也給了我們更多面對自己的勇氣。」