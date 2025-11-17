梁靜茹首度戶外開唱吸5萬人！ 突喊「不唱情歌」罕吐心聲：希望給我答案

四季線上／陳軒泓 報導

梁靜茹展開全新世界巡演《Best，茹果我不唱情歌》，15日在上海虹口足球場起跑，近3小時演出共唱了35首歌，多首經典代表作貫穿全場，連續2場演出一開賣即秒殺，吸引超過5萬名歌迷。出道逾20年，首度挑戰戶外場館演出，梁靜茹透露自己提早兩天進場，看舞台從一片空到建造起來：「羨慕很多人已經辦過了，這次是自己的主場，我很感恩，沒想過有這麼滿的歌迷朋友，台上看下去感覺真的像美麗的銀河。」

梁靜茹全新巡演首站在上海開唱（照片提供：超級圓頂）

對於媒體和大眾封她為「情歌天后」，梁靜茹謙稱自己只是「情歌工作者」，也有上班下班：「現在是我的營業時間，但我今天是抱著不想回家的心情在營業，好想在這邊搭帳篷喔！可以嗎？」演唱會她唱了不少阿信為她寫的歌，恰巧五月天也在上海開唱，她說：「我的好朋友在另外一個場地，祝你們演唱會大成功！」

梁靜茹演唱會連飆35首歌（照片提供：超級圓頂）

唱到〈燕尾蝶〉，梁靜茹被升降舞台升到高處，她俯視全場，也接受所有目光的凝視，以堅毅勇敢的聲線唱出，加上炸裂的雷射光束與煙幕效果，刷新大家對她過往的感受，展現了梁靜茹的另一個可能。她說：「大家看到我，就覺得跟愛情離不開，『茹果我不唱情歌』是我對自己的反問，我想發掘不同面相的我，所以從開始的創意，我就參與滿多；也想反問一下粉絲：我在大家心中真的只能唱情歌嗎？希望大家給我一些答案。」

梁靜茹問「只能唱情歌嗎」，求粉絲給答案（照片提供：超級圓頂）

