梁靜茹首次挑戰戶外體育場開唱 上海5萬歌迷見證蛻變

梁靜茹全新巡演《Bset，茹果我不唱情歌》，15日起在上海虹口足球場磅礡啟動。（圖／超級圓頂提供）

「情歌天后」梁靜茹全新世界巡迴演唱會《Bset，茹果我不唱情歌》昨（15日）起在上海虹口足球場磅礡啟動，這是她出道以來首次挑戰戶外體育場，連續兩場演出一開賣即秒殺，吸引超過5萬名歌迷朝聖。梁靜茹以「打開自己的勇氣」為概念，用經典作〈勇氣〉破題，宣告全新旅程。她身披紅色天鵝絨斗篷優雅登場，放下斗篷後則以一頭金黃后冠髮色，搭配新編曲的〈無條件為你〉、〈愛久見人心〉等，展現嶄新樣貌。

演唱會共近3小時、唱足35首歌，巧妙以「四大組曲」串連，其中〈勇氣〉更在不同段落畫龍點睛般出現，玩味著「茹果我不唱情歌」的核心提問。在「搖滾組曲」中，梁靜茹一襲全黑帥氣造型，將經典情歌搖滾化，溫柔蛻變為韌性。唱至〈燕尾蝶〉時，她被升降舞台托至高處，以堅毅聲線與炸裂雷射效果，刷新大眾對她的既有印象。

對於媒體封她為「情歌天后」，梁靜茹謙稱自己只是「情歌工作者」。她表示，演唱會是她對自己的反問：「我在大家心中真的只能唱情歌嗎？」最終，她穿著裝上「情歌翅膀」的晚禮服，在24位樂手陪伴下，完整獻唱了貫穿全場的〈勇氣〉，並以情歌世界裡不能缺少的〈情歌〉作為結尾，讓歌迷滿載而歸。

連續兩場演出一開賣即秒殺，吸引超過5萬名歌迷朝聖。（圖／超級圓頂提供）

