梁靜茹「突關微博」惹到習近平？中媒鬼扯被抓包

美軍日前對中南美洲國家委內瑞拉發動突襲，活捉該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國受審。在相關消息震驚全球之際，歌手梁靜茹的代表作〈可惜不是你〉突遭中共封禁。據了解，這首歌是多年來被中國網友譏諷習近平的方式之一。如今，又傳出梁靜茹突關閉中國社群微博帳號；在各界瘋猜背後原因時，不少中媒被發現發稿洗版解釋，稱梁靜茹是因身材發福被網友議論，才選擇關閉帳號。

歌手梁靜茹全新「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會，1月3日在中國廈門進行2026年首場演出，不過她的體態變化隨後在中國網路上引發熱議。昨（8）日，梁靜茹被發現將微博帳號關閉，貼文內容全看不見。

梁靜茹8日突然關閉微博帳號。（圖／翻攝自微博）





消息曝光引發大批網友熱議，儘管不少中媒都在微博平台發稿解釋稱，梁靜茹是因身材變化被討論，才選擇關閉帳號。更有中媒報導，梁靜茹面對網友議論，一度發文回應稱「翻車了，身體還好，很想跳河，下次會更好」，同時她還表示「會好好補補身子，加強練習」。但事後就被抓包這句話截自2023年，當時梁靜茹因沒唱好〈燕尾蝶〉發文道歉。





中媒硬扯梁靜茹關閉微博，與體態變化被議論有關。（圖／翻攝自微博）









中媒造謠梁靜茹回應「體態變化」議論被抓包。（圖／翻攝自微博）









此外，還有人認為關帳號與無關演唱會，並聯想到日前〈可惜不是你〉遭禁播的事件，猜測是因有部分中國網友藉〈可惜不是你〉雙關嘲諷習近平、進而惹怒對方，有人留言說「官方說她胖成90公斤有雙下巴才關的微博，明眼人都知道是因為那首歌吧」、「明明是不可抗因素」。此外，目前查看梁靜茹的其他中國社群帳號，她的小紅書和抖音帳號全都還能看。

