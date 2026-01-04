梁靜茹2026開啟新巡演 席琳狄翁御用導演助陣

（中央社記者洪素津台北4日電）歌手梁靜茹2026年開始新的演唱會巡迴，並與席琳狄翁御用導演Yves Aucoin合作。梁靜茹也意外發現，演唱會和席琳狄翁都有「談論愛情」與「勇氣」一樣的主題。

梁靜茹（Fish）全新「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會3日在廈門進行2026年首場演出，她用閩南語「大家好」問候現場近3萬名觀眾，「今天很特別，謝謝你們來陪我一起度過2026第一個週末」。

說起這次的巡演，梁靜茹透過新聞稿說，常覺得自己的演唱會缺少了舞蹈成分，2023年底在大阪看到太陽馬戲團演出，馬上被奇幻瑰麗的舞台吸引，想藉此為節目增色，於是努力找到導演Yves Aucoin，結果雙方想法一拍即合，火速啟動新巡演。

根據新聞稿，Yves Aucoin曾多次為西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）打造演唱會，被譽為席琳狄翁的「御用導演」；這回雖是首度和梁靜茹合作，2人間卻有太多冥冥中註定。

Yves Aucoin於1998年為席琳狄翁打造「Let’s talk about love」演唱會，與「當我們談論愛情」相呼應；2019年和席琳狄翁合作的「Courage」演唱會，也正是梁靜茹代表作「勇氣」，梁靜茹說，「真的有太多巧合，緣分非常奇妙。」

演唱會的最後，梁靜茹感性說道：「每個人都有很多面吧。情歌工作者我也有。台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」（編輯：蕭博文）1150104