梅丹斯攜手張帥女雙奪冠

T梅丹斯（右）、張帥（左）澳網女雙奪冠。（路透）

本報綜合外電報導

比利時網球女將梅丹斯與大陸好手張帥的組合31日在澳網女雙決賽奪冠，梅丹斯女雙世界排名將升上第一。男雙決賽則由英國斯庫普斯基及美國哈里森的組合勝出。

女雙第4種子梅丹斯與張帥以7比6（7比4）、6比4擊敗哈薩克戴妮琳娜和塞爾維亞克魯尼奇的組合，摘下兩人搭檔的首座大滿貫金盃。這場勝利讓梅丹斯奪得個人第6座大滿貫女雙冠軍，張帥則收下第3冠。

斯庫普斯基（右）、哈里森（左）笑擁澳網男雙金盃。（路透）

男雙決賽則由第6種子斯庫普斯基與哈里森的組合以7比6（7比4）、6比4擊敗地主組合庫伯勒與波爾曼斯，拿下他們搭檔的首座大滿貫金盃。

這也是哈里森個人生涯首座大滿貫冠軍。斯庫普斯基則收穫第4座男雙及混雙大滿貫金盃，但這是他首次在溫網以外的賽場奪冠。