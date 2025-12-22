「梅事」到信義 12/27梅子夢工廠踏雪尋梅開鑼日來作「冬季版限定泡菜」

信義鄉踏雪尋梅活動12/27開鑼日，入冬後到梅子夢工廠參加「梅子泡菜DIY」，為家人作一罐「冬季版限定泡菜」-資料照片。(圖/記者賴淑禎攝)





冬季台灣指標性的賞梅盛事信義鄉「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動將於2025年12月27日(星期六) 登場，在信義鄉農會梅子夢工廠舉行開鑼儀式，活動當天的重頭戲就是「梅子泡菜DIY」體驗活動，以信義鄉的高山脆甜高麗菜加上梅子夢工廠獨家配方的梅子酸辣醬，做出與一般市售口味不一樣的梅子泡菜，天然的梅香酸味中保留地產高麗菜的脆甜風味，是每位參與製作的遊客為自家客製化的冬季版限定泡菜，梅子夢工廠即日起受理電話預約報名(名額有限額滿為止)。

梅子夢工廠廠長張志雄指出，12月27日踏雪尋梅開鑼日活動中，推出的經典活動是以信義鄉高海拔栽種的高麗菜為主要原料，搭配由梅子夢工廠 1 自行研發的─吱吱醬(梅子酸辣醬)，推出「梅子泡菜DIY」體驗活動，活動當日開放250份現場報名體驗；另即日起受理電話預約報名，預約報名費用 200 元，除可參與梅子泡菜 DIY 體驗活動，並可抵用梅子夢工廠門市等值100元商品，並加贈每人價值100 元美食兌換券乙張及價值50元梅精酵 素霜淇淋乙支，限量200個名額，額滿為止。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄邀親子參加雪尋梅開鑼日活動，一起作爆梅花趣味DIY。(圖/記者賴淑禎攝)

開鑼日活動還推出「梅開三弄」為活動主題，除了有梅子泡菜 DIY 體驗活動，當日另有兩項親子手作體驗─「爆梅花」就是以梅樹枝黏貼爆米花以及「聖誕梅夢島」，用木板拼貼特色公仔以及聖誕素材材料，三場次共計60個名額，可免費參加。

活動當日同時邀請信義鄉農會家政廚房展現好手藝， 製作多道梅子特色料理，並且免費提供2,000 張園遊券供遊 客進行領取兌換。

信義鄉踏雪尋梅活動2026年1/3在信義鄉農會梅子夢工廠園區內舉行「過五關・吃梅醬」主題日活動，首次與胖卡餐車業者合作，推出限量 「吱吱醬辣雞堡」品嘗。(圖/信義鄉農會梅子夢工廠)

緊接著於2026年1月3日(星期六)在信義鄉農會梅子夢工廠園區內舉行「過五關・吃梅醬」主題日活動─活動設計 五項闖關遊戲，憑當日梅子夢工場消費滿額發票，即可兌換 遊戲券(每滿 199 元可兌換一張，以此類推)，參加者皆能獲贈信義鄉農會梅子夢工廠出品的豐厚獎項，連過五關者，還可以另外參加彈珠台遊戲一次，將超值好禮帶回家，相關活動資訊請上信義鄉農會官網及Facebook(信義鄉梅子夢工廠)查詢。而在主題日活動當日首次與胖卡餐車業者合作，推出限量 「吱吱醬辣雞堡」以及「梅香醬雞蛋燒」，歡迎民眾來品嚐 在地的好滋味。

