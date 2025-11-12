梅姬水患重演！宜蘭這些地方停電、斷水更慘

▲宜蘭五結鄉昨（11）晚淹水。（圖／民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，中央氣象署昨（11）日上午發布陸上颱風警報，共伴豪雨強襲東北部，帶來驚人雨量，宜蘭蘇澳水淹超高，災情頻傳，更慘的是，蘇澳、五結與羅東等地4814戶停電，蘇澳淨水場設備故障更導致1.5萬戶停水、1.8萬戶供水壓力不足，居民生活大受影響。

根據《台灣颱風論壇天氣特急》，鳳凰颱風登陸，共伴豪雨強襲東北部，宜蘭溪南11日出現非常恐怖的降雨，平地的蘇澳、冬山24小時突破600毫米，尤其6小時就下了400毫米，許多地方已經嚴重淹水，猛烈雨勢預計持續到凌晨，呼籲當地朋友請勿外出。

廣告 廣告

同時，數據顯示，五結鄉有2889戶停電、蘇澳鎮1503戶、羅東鎮422戶。更嚴重的是，蘇澳淨水場受豪雨侵襲，機電控制盤泡水無法運作，抽水機設備停擺，導致1萬5161戶供水中斷，另有1萬8044戶水壓減低，居民的日常生活受到嚴重影響。

對許多蘇澳人來說，這場暴雨就有如2010年的「梅姬颱風」，當年梅姬颱風雖未在台灣登陸，但其特殊路線，加上東北季風「共伴效應」和滿潮重疊，大量水氣引進宜蘭地區，蘇澳單日降雨達939.5毫米，總累積雨量更高達1180.9毫米，造成嚴重水患。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大氣系學生預言2天停班課翻車！宣布這時間發送300份雞排珍奶

鳳凰颱風釀災！台九線變河流、家裡半夜全泡水 民眾哀嘆：太慘了

不是殺假boy！蔣萬安露臉宣布正常上班課 「all噴蔣」們失望了