梅家樹揭強弓等專案 建構多層攔截火網打造台灣之盾

（中央社記者游凱翔、吳書緯、溫貴香台北11日電）參謀總長梅家樹上將今天在總統府記者會表示，中共軍演已實質演練作戰預案，國軍透過包含強弓專案、中程反彈道飛彈及各式低空防空系統，形成高、中、低層攔截火網，建構「台灣之盾」、強化整體空中防禦，有效維護軍事目標與關鍵基礎設施安全。

總統府上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由總統賴清德親自出席發表談話，再次說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向，除副總統蕭美琴陪同出席，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，於總統談話後接續簡報；另外，陸海空三軍司令亦出席記者會。

梅家樹指出，國軍秉持賴總統「和平四大支柱」指引，堅持國防自主與不對稱戰力發展，落實「防衛固守，重層嚇阻」戰略目標，目前建軍規劃區分「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能力」4大主軸，透過這些主軸，致力達成防衛作戰「多域拒止」與「韌性防衛」兩大整備核心。

梅家樹說明，所謂「多域拒止」即運用不對稱思維，透過空中、海上、地面、網路及電磁頻譜，建立重層縱深防禦。在整體空中防禦部分，包含強弓專案、中程反彈道飛彈及各式低空防空系統，獲裝後將形成高、中、低層嚴密攔截火網，建構「台灣之盾」，有效維護軍事目標與關鍵基礎設施安全。

濱海打擊作戰部分，梅家樹提到，重點在籌獲低成本攻擊型無人機與自殺式無人艇，搭配現有布雷設施、機艦等，阻絕敵登陸梯隊；縱深作戰能力部分，包括 M109A7自走砲、海馬士（HIMARS）多管火箭、標槍及拖式二B（TOW 2B）等各式反裝甲飛彈，並納沉浸式與投彈式無人機；此外，將配置機動阻絕器材，在灘岸與城鎮區建立阻絕地。

韌性防衛方面，梅家樹表示，國軍強調多層次概念以建立持久作戰能力。在無人機攻防系統層面，除籌獲各型偵巡無人機，更編列預算採購「硬殺」與「軟殺」反無人機裝備，確保基地陣地安全，此舉將建構「攻守兼備」的無人機體系，提升現代化作戰效能；C5ISR與AI決策，則是導入人工智慧與戰術網路覺知套件，建立完整「共同作戰圖像」，加速擊殺鏈建置。

梅家樹提到，去年已配合軍民資通環境案項，全面強化指管韌性、防護；而後勤量能與國防自主，包含擴增生產線、增購彈藥儲量，與美方合作研發新興彈藥裝備，確保官兵在實戰訓練中對裝備有信心、戰時彈藥充足，穩健推動國防自主。

梅家樹強調，身為參謀總長，他平時負責作戰整備，戰時則是作戰部隊指揮官，他的信念非常單純，就是「建立堅實國防，確保官兵民眾安全」，當前敵情威脅嚴峻，中共不僅每日以機艦襲擾，更透過針對性軍演進行作戰預案演練，而特別條例中涉及對美採購項次，皆已完成供售意願確認。

梅家樹指出，例如美方日前已遞交M109A7等發價書（LOA），若特別條例未能即時付委審議，恐導致簽署逾期甚至全案取消，在此懇請民眾與朝野支持、守護所擁有的民主與自由。（編輯：蘇志宗）1150211