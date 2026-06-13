梅家樹總長主持中正預校畢典 勉畢業生「不害怕失敗丶不畏懼挑戰」

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〔記者羅添斌／台北報導〕參謀總長梅家樹上將昨天主持中正預校畢業典禮，向全體畢業生表達祝賀，並勉勵畢業生「不要害怕失敗」，勇敢面對未來挑戰、承擔責任，不忘初衷，持續朝理想邁進。

梅家樹本人就是中正預校畢業生最好的寫照，他在去年主持中正預校畢業典禮時分享從預校畢業，到就讀官校，以及下部隊任官之後的軍旅經驗，梅表示，過程中自己也曾有過忐忑不安，對於過程中的磨練也沒有標準答案，但是他相信，只要願意繼續走，過程中「可能會改變方向，但不要失去方向感。」終究可以找到自己的方向。

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梅總長昨天前往高雄鳳山中正預校主持畢業典禮，為國、高中部畢業生代表頒發畢業證書，並頒發成績績優學生獎狀，恭賀他們順利完成學業、取得佳績，開創新的人生篇章。

梅家樹總長表示，每位家長將孩子送進軍校都需要莫大的勇氣，也對孩子寄予深厚期望。學生能夠順利完成學業，除了自身努力外，更離不開家庭的支持與鼓勵，因此特別感謝所有家屬一路陪伴孩子成長，共同見證今日的榮耀時刻。

梅總長回顧自身求學歲月，他深刻體會中正預校不僅傳授知識，更培養學生獨立思考與面對困境的能力，不論國、高中部學生未來將開展何種學習旅程，他期許畢業生們將這些寶貴經驗化成軍旅生涯的重要養分。

他並以四項期許勉勵畢業生。首先是「不要害怕失敗」，因為挫折與困難是成長過程的一部分，唯有勇於面對，才能培養克服萬難的能力；其次是「不要畏懼挑戰」，面對陌生環境與新知識時，要保持從零開始學習的態度，持續精進自我；第三是「不要迴避責任」，未來身為國軍幹部，肩負的不只是榮譽，更是守護國家與帶領部隊的責任；最後則是「不要忘記初衷」，無論面對何種考驗，都應回想當初選擇軍旅道路的初心，以此作為前進方向。

梅總長並引用輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳提出的「擁抱失敗」及「奔跑哲學」與畢業生共勉。他表示，成功的道路往往伴隨挑戰與磨練，唯有在困境中不斷突破自我，才能淬鍊堅強品格；期許畢業生帶著在預校所培養的堅定意志與熱情，全力以赴迎接人生下一個階段。

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