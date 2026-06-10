「梅尼爾氏症」暈到站不穩、耳鳴又想吐？中醫體質辨證助改善

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根據統計，台灣約有30%的人在一年內曾經歷頭暈，部分患者不僅感到頭重腳輕，更出現天旋地轉、站立不穩、噁心想吐，甚至伴隨耳鳴或聽力受損等症狀。馬光中醫診所醫師林柏鈞指出，若出現上述情形，需留意是否為「梅尼爾氏症」所引起。

梅尼爾氏症主要成因是內耳淋巴分泌過多、回收過慢或循環不佳，導致內耳淋巴水腫，進而引發突發性的強烈眩暈、耳鳴及聽力減損。（示意圖／AI生成圖）

梅尼爾氏症是一種內耳疾病，主要成因是內耳淋巴分泌過多、回收過慢或循環不佳，導致內耳淋巴水腫，進而引發突發性的強烈眩暈、耳鳴及聽力減損。林柏鈞醫師說明，嚴重時患者甚至只能躺臥床上無法移動，對工作與日常生活造成顯著影響。

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林柏鈞醫師提供三項自我檢測指標，包括陣發性眩暈持續20分鐘以上、出現耳鳴或耳悶塞感（如轟轟聲、鳴笛聲或低頻聲），以及伴隨聽力受損或改變，若同時符合上述症狀，應及早就醫評估。

從中醫觀點來看，梅尼爾氏症屬「眩暈」範疇，病位在頭竅，與肝、脾、腎三臟的陰陽偏盛偏衰密切相關，傳統中醫有「諸風掉眩，皆屬於肝」、「無痰不作眩」、「無虛不作眩」等論述。林柏鈞醫師進一步說明，臨床上可依辨證分為四種類型：肝陽上亢型患者常伴隨頭脹、偏頭痛及血壓偏高；氣血虧虛型則在勞累或移動時症狀特別明顯，並出現面色蒼白、倦怠無力；腎精不足型多見於年長、久病體虛或失眠多夢者；痰濁中阻型則以頭部沉重感為主，並伴隨胸悶噁心與食慾不振。

在穴道保養方面，林柏鈞醫師建議可按壓耳門穴、聽宮穴、聽會穴，以及耳朵中下部的腦點與暈點。（圖／馬光中醫診所）

在穴道保養方面，林柏鈞醫師建議可按壓耳門穴、聽宮穴、聽會穴，以及耳朵中下部的腦點與暈點，每次按壓約3至5秒，每個穴位做10個循環，早晚各一次，按壓時需有微微痠脹感，方可達到刺激穴位的效果。其中，耳門穴位於手少陽三焦經，可緩解耳鳴並預防頭暈與偏頭痛；聽宮穴位於手太陽小腸經，有助改善聽力及舒緩顳顎關節疼痛；聽會穴位於足少陽膽經，可調整自律神經並促進內耳血液與淋巴循環；腦點與暈點則有緩解頭暈的效果，事先按摩效果更佳。

居家日常保養方面，林柏鈞醫師提出「四不四要」原則。四不包括：避免高鹽分食物以減緩水腫、避免攝取茶與咖啡因以免影響耳內淋巴液循環、避免巧克力、起司及柑橘類等易引發偏頭痛的食物，以及避免酒精與辛辣等刺激性食物。四要則為：睡眠充足並維持規律作息、保持心情放鬆以減少情緒焦慮、飲食清淡並去除過敏食物，以及養成規律運動習慣以幫助水分代謝。

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