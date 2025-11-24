梅山親子公園完工 在地「老幼共融」休閒好去處

(記者廖建智嘉縣報導)

緊鄰梅山國小、梅山幼兒園的「梅山親子公園」10月23日完工，運用「梅花」為主題的意象設計，結合自然環境與多元遊憩功能，受到大小朋友的喜愛，縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、鄉長林俊謀及地方民代今23日下午前往視察竣工成果。



梅山親子公園以「自然融入生活」為核心，打造適合孩童、青少年與長者共同使用「老幼共融」休憩空間，今下午陽光和煦、氣候宜人，不少爸媽帶著孩子到公園放風，翁縣長等人也發糖果與孩子互動，笑鬧不斷、場面溫馨。





建設處指出，親子公園113年9月開工，歷時一年多完工，總經費約2,250萬元，設備包含多項兒童遊具、體健設施、安全地墊、無障礙通道、夜間照明及完善排水系統，採用開花喬木及綠意植栽營造舒適陰涼的環境，兼顧安全性、趣味性。



嘉義縣政府預期此處將成為學童放學遊玩、家長親子互動、長者運動交流及居民散步休閒的日常據點，為在地增添活力與生活品質。



建設處表示，規劃初期即著重於使用效益，特別選擇於區域中心、鄰近梅山國小及幼兒園的現址，居民每日步行即可抵達，兼具可近性。



建設處說，相隔100公尺的梅山公園具備登山步道、季節性賞梅的景觀特色，兩座公園在使用上有所區分，一側貼近社區、著重親子互動，一側擁抱自然、展現山林景致，功能互補、相互輝映。



翁章梁說，在地民代都相當關心這項建設，一同會勘，看到很多小朋友玩得很開心，居民使用度高，代表政策方向獲得認同與肯定，公園旁梅山國小校內籃球場也併同施作整理，歡迎梅山鄉親假日閒暇時多多利用，盼縣府打造的基礎建設可以提升大家的生活品質。