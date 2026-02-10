梅山農會主任酒駕肇事還逃逸 老婦遭撞重傷仍與死神拔河中

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任10日凌晨酒後駕車，撞上70歲劉姓婦人，他還肇事逃逸，最終在住處落網。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣梅山鄉10日發生車禍，梅山鄉農會保險部陳姓主任酒後駕車，凌晨行經嘉115鄉道時追撞騎車的70歲劉姓婦人，婦人身受重傷、意識模糊，陳竟逃離現場，警方獲報後展開調查，在陳住處將他逮捕，發現其酒測值高達0.57毫克，全案依法送辦。

10日凌晨1時許，警方接獲民眾報案稱有婦人疑似自摔受傷。員警趕抵現場時，發現劉姓婦人傷勢嚴重，除了身體多處挫傷，更有腦出血、雙腿骨折及骨盆破裂，緊急送醫後仍未脫離險境。

警方發現婦人機車留有明顯撞擊痕跡，地面更散落著不屬於該機車的車體殘骸，研判這並非單純自摔，調閱監視器鎖定陳男駕駛的小客車，並前往其處將他逮捕。

陳男落網時仍滿身酒氣、口齒不清，酒測後發現其酒測值達0.57毫克，他則辯稱自己不知道撞到人，以為是撞到動物才沒有停車，訊後被依公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送法辦，相關案情仍須釐清。

梅山農會總幹事黃書賢則表示，農會10日上午召開會員代表大會，陳姓主任當時以身體不適為由請假，沒想到竟是因酒駕闖禍，並強調對於酒駕採取零容忍態度，陳男必須為自己的行為負起社會責任，一旦未來判刑確定且未獲緩刑，農會將依人事任用辦法予以免職。

