南部中心／鄭榮文 嘉義報導

10日凌晨一點左右，嘉義縣警方接獲通報，在竹崎鄉嘉115鄉道，發生一起自摔案件，警消到場後發現一名71歲女騎士倒臥地上，雙腿以及骨盆都有骨折，但警方後續發現，現場還有其他車輛碎片，懷疑案情不單純，果然兩個小時內，逮到酒駕撞人還逃逸的，梅山鄉農會保險部陳姓主任。

梅山鄉農會保險部主任"酒駕肇逃" 女騎士遭撞命危搶救

女騎士遭追撞命危，機車殘破不堪，肇事逃逸者是農會主任。（圖／翻攝照片）

救護車抵達現場後，就發現一名婦人已經倒臥在地上一動也不動，立刻在現場先行急救。.路過民眾說，我開車經過的，看到才報警。事發地點在嘉義竹崎鄉的115鄉道，附近居民聽到巨響後查看，發現有車禍，警消到場，將婦人送醫急救。嘉縣消防竹崎分隊員林冠宇：「有一名女性傷者年約71歲，肢體外傷，給予相關處置後送往嘉基。」受傷婦人雙腳骨折，骨盆骨裂，還有腦出血，目前昏迷，還在加護病房中，而警方在現場發現，除了已經毀損的機車外，還看到其他車輛的碎片，懷疑案情不單純，因此立刻展開追查。嘉縣警復金派出所長吳宥憲：「經警方查看現場後發現，尚有其他車輛的車體零件破損，散落在現場，研判非單純自摔案件。」

農會主任喝茫開車撞上女騎士，車體碎片遺現場，逃逸兩小時遭逮酒測值0.57。（圖／翻攝照片）

經調閱相關監視器後發現，當時就是這輛白色轎車，撞人後逃逸，警方很快在兩小時內逮到肇事駕駛。嘉縣警復金派出所長吳宥憲：「查獲陳姓肇事者，經對陳姓男子實施酒精濃度測試後，酒測值高達0.57毫克。」被撞婦人鄰居：「我沒看到車禍，我是聽說昨晚差點撞死人，還在急救。」警方查出，肇事駕駛是梅山鄉農會保險部的陳姓主任，9日晚間與友人餐敘，一路喝到凌晨還酒後上路，惡劣行徑不僅自己遭到法辦，還害的無辜民眾躺在病床上，與死神搏鬥。

