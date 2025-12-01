梅山、番路衛生所將醫療送上山 台灣健康城市評選獲獎

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉橫跨淺山、深山，就醫路程遙遠，梅山鄉衛生所與大林慈濟醫院合作，針對無法外出民眾提供居家醫療、安寧照護，陪伴鄉親走完人生最後旅程，落葉歸根；番路鄉衛生所不僅提供西醫診療，還在山區設立醫療巡迴點，提升就醫便利性，2所跨越山區資源不均障礙，將醫療送上山，日前在衛生福利部國民健康署「台灣健康城市暨高齡友善城市評選」獲獎肯定。

國健署日前公布「台灣健康城市暨高齡友善城市評選」結果，梅山衛生所「竹杖輕揚梅山情 健步共融世代行」獲「高齡友善城市類—無礙獎」，番路衛生所以「番路翻身 跨越醫缺的藩籬」獲「健康城市類—健康平等獎佳作」，嘉縣衛生局長趙紋華代表北上接受表揚。

縣衛生局表示，梅山鄉地區交通不便，衛生所除了以巡迴醫療車深入偏鄉，提供必要醫療照護，與大林慈濟醫院合作，讓有急症需求民眾能獲得即時協助；衛生所還推廣竹杖健走，鼓勵長輩就地取材走出戶外，成效獲肯定。

番路鄉僅2間西醫診所，番路衛生所是其中一間，成為重要的基層醫療守門員，衛生所尋求資源開設中西牙醫照護，在山區設立醫療巡迴點，提供村里就醫服務。

縣衛生局表示，梅山與番路衛生所展現高齡友善與健康平等理念，陪伴居民走過生命旅程，串聯醫療資源打造多元門診，將持續堅持這份精神，為縣民營造健康樂活的生活環境，感受到「嘉」的溫暖與支持。

