【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】衛生福利部國民健康署公布「114年度臺灣健康城市暨高齡友善城市評選」成果，嘉義縣再傳捷報，梅山衛生所以「竹杖輕揚梅山情 健步共融世代行」獲「高齡友善城市類-無礙獎」，番路衛生所以「番路翻身 跨越醫缺的藩籬」獲「健康城市類-健康平等獎佳作」，今28日由嘉義縣衛生局長趙紋華北上接受表揚。

▲梅山、番路衛生所評鑑成績亮眼，獲114年度健康與高齡友善城市獎。

梅山鄉橫跨淺山與深山，地區交通不便，就醫路程遙遠，當地衛生所以巡迴醫療車深入偏鄉，提供必要醫療照護，並與大林慈濟醫院合作，當民眾有急症需求時提供即時協助，達到「健康無礙」願景。

針對無法外出的民眾提供居家醫療及安寧照護，陪伴鄉親走完人生最後旅程，實踐「落葉歸根」的溫暖價值，衛生所也推廣「竹杖健走」，鼓勵長者就地取材走出戶外，整體成效深獲肯定。

番路鄉全鄉僅2家西醫診所，番路衛生所為其中1家，扮演極重要的基層醫療守門員，為提升就醫便利性，衛生所尋求資源開設中西牙醫照護，也前往山區設立醫療巡迴點，提供村里就醫服務，翻越山區資源不均的障礙。

梅山與番路衛生所分別展現高齡友善與健康平等的理念，將醫療送上山、陪伴居民走過生命旅程，並串聯醫療資源打造多元門診。

嘉義縣衛生局所將持續堅持這份精神，為縣民營造健康樂活的生活環境，讓每位縣民感受到「嘉」的溫暖與支持。