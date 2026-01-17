梅嶺下雪了！3千人花海暢遊

台南市楠西區梅嶺的梅花接近滿開，17日湧現今年以來最大賞花人潮，即使玉井轉運站、綠柏園均提供轉乘巴士，仍有許多遊客自駕上山，梅嶺各大停車場客滿，許多車輛停進樹林裡，警方估計單日約有3000人次遊客，經山下實施交管後，上山道路未出現塞車。

梅嶺梅花季往年1月底、2月初即凋落，南台灣今年1月初幾波冷氣團南下，花季進入盛開期，高海拔的福來梅子雞餐廳百年老梅園花開8成，低海拔的伍龍步道花開6、7成，梅嶺上花瓣伴著梅香飄散，遊客趁假日湧入梅嶺，爬山兼賞梅，中餐大啖當地名產梅子雞火鍋驅寒。

地方梅農表示，梅嶺的梅花品種多樣，但以「石塔」種占8成居多，顏色純白，結實後最適合作脆梅與梅子產品；另有「阿榜」、「青心」等品種，顏色稍偏粉紅，結實後最適合作梅醬、梅酒或胭脂梅。

預料賞花潮進入高峰，市府交通局提前規畫路線，除了在台南火車站、善化轉運站分別有綠幹線、橘幹線，玉井轉運站也提供台灣好行梅嶺線巴士；另在「綠柏園」有假日接駁車，提供自駕遊客停車後免費轉乘。

台南市昨天氣候宜人適合外出，玉井轉運站、綠柏園都出現大量遊客搭車上山，但山上各處停車場仍被小客車停滿，更多車輛停進樹林裡或餐廳私人空地。

台南市警方估計，17日上山車輛約600車次，接駁車38班次約660人，總遊客數3000多人，人潮較上周假日再增3成，創下今年單日新高。由於警方接連兩天都加派警力，在入山要道布崗交整，昨天上山要道並未塞車。