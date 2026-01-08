梅嶺人行步道掉漆，碎裂損壞多處。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／楠西報導

隨著低溫不斷來襲，楠西區梅嶺已進入賞梅季，朵朵胭脂梅傲寒冬，粉粉綻放，不過，由大眾餐廳往伍龍殿的賞梅人行步道卻損壞多處，全以三角錐警示，遊客們歡喜看到美麗的梅花，但也希望賞梅環境更完善，相關單位可以搶修一下人行步道，免影響賞梅心情。

楠西區梅嶺一直是台南市的後花園，尤其梅峰古道、伍龍步道和觀音步道等多條步道，都是山友們最愛造訪的地方，梅嶺上更有自然景觀獨特的一線天和獵鷹尖，嶺上還有茶園等，可說是一處生態豐富、景觀美麗的好所在，如今又適逢賞梅季即將展開，可望迎來更多的遊客上山賞梅，因此西拉雅國家風景區管理處，特別將梅峰古道加以修繕，古道止滑措施做得相當完善，且還設置了新的觀景平台，提供遊客更好的休憩環境。

不過，車流和人潮往來的重要道路所劃設的綠色人行道，卻破損多處，尤其由大眾餐廳上伍龍殿的人行步道，多處已碎裂不利行人，目前都放置三角錐來警示行人和山友，但如此一來，行人就要與汽機車爭道，反成不安全的人行步道，山友們表示，梅嶺造訪的遊客相當多，一年除了賞梅季外，青梅成熟期也會吸引更多遊客前來，再加上梅嶺有多條登山步道可走，平日也有不少遊客，建議人行步道有必要即時修建，避免梅嶺觀光掉漆。