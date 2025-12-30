梅嶺梅花初綻放，雪花滿枝頭。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／楠西報導

今年雪白的梅花已在楠西梅嶺初綻放了，預計一月十日左右將可盛開，日日林間林家梅園表示，目前在較高海拔的梅樹「阿榜」種已展顏，雪白點點吸引不少遊客提前賞梅，不過梅嶺以石塔種占八成最多，因此石塔花期可望在一月中旬盛開，另美麗的胭脂梅也將於十日左右盛開，預告賞梅季即將開始。

受到大陸冷氣團的影響，合歡山已見初雪，而台南楠西梅嶺風景區中海拔處的梅花也綻放了，其中福來餐廳的老梅樹群已見白頭，遊客們紛紛上山搶看今年的初梅，也品嘗好吃的梅子雞和薑黃雞。業者陳居峰指出，接著就是跨年的假期，歡迎大家上梅嶺賞梅趣。

陳居峰也表示，梅嶺中海拔已見朵朵梅花開，且在「大湖桶」聚落的老梅園，「阿榜」種的梅樹在低溫的催化下，陸續開花，枝頭上點點白梅，為梅嶺增添浪漫。此外，梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文指出，阿榜種的梅，開花期較早，只要天氣夠冷，一夜間可現白梅盛開景色，不過，梅嶺以石塔種的梅為主力，另外還有「萬傳」、「青心」等，近年來還新植有「胭脂梅」，每一種梅各具特色，也將於此時節陸續綻放。

至於目前梅嶺的梅除水湖桶的阿榜種已開花外，高海拔「出水仔」的青心也陸續綻放，而梅嶺風景區除了白梅外，「二層坪」的梅峰古道花海也正展顏，包含有洋紅風鈴木和紫牡丹等，令人驚艷，為梅嶺增添繽紛色彩。林家梅園也表示，伍龍步道上近千公尺高海拔處的早花梅樹，已見密集花苞，元旦可望綻放，而沿著伍龍步道或梅峰古道，越往高處走越驚喜，除了滿山如白雪的梅花外，還有機會遇見夢幻雲海。所以新的一年要趁著梅花期，一起親子共遊楠西梅嶺，共享一場冬季輕旅行。