梅嶺梅花滿開湧入賞花潮！遊客暴增3成 車輛停進樹林裡

梅嶺17日車潮湧現，車輛多到停進樹林裡。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市梅嶺梅花盛開，玉井公車轉運站17日出現轉乘人潮。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

梅嶺梅花這周接近滿開，17日上午即湧現今年以來最大賞花人潮，即使大批遊客在玉井公車轉運站轉乘巴士，仍有自駕上山遊客，梅嶺各大停車場客滿，許多車輛停進樹林裡，警方從山下實施交管，雖然遊客多，上山道路未出現塞車。

梅嶺上的福來梅子雞餐廳百年老梅園地處較高海拔，17日梅花已開8成。（福來梅子雞餐廳提供／程炳璋台南傳真）

南台灣1月初幾波冷氣團南下，梅嶺梅花進入花期，高海拔的福來梅子雞餐廳百年老梅園花開8成，低海拔的伍龍步道，也開了6、7成，梅嶺上花瓣伴著梅香飄散，17日逢假日，遊客陸續湧入梅嶺爬山兼賞梅，中午大啖當地名產梅子雞火鍋。

台南市交通局提前規畫路線，除了在台南火車站、善化轉運站分別有綠幹線、橘幹線發車，玉井轉運站還有台灣好行梅嶺線巴士。另在「綠柏園」有假日免費接駁車，提供自駕遊客停車後轉乘。

玉井轉運站、綠柏園17日都出現大量遊客搭車上山，山上的各處停車場仍被停滿，樹林裡或者餐廳私人空地都停滿小客車。

台南市警方估計這周假日上山車潮與上周相差無幾，但接駁車遊客數大增，賞花人潮總數再增3成，創下今年以來最大遊客數，17、18日連兩天加派警力，在入山要道布崗實施交整，17日上午上山要道尚未出現塞車狀況。

