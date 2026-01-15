梅嶺梅花爆開賞梅正當時

梅嶺老梅園的梅花已展顏七、八成。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／楠西報導

寒流助攻，梅花全展顏，楠西區梅嶺福來和日日林間等老梅園的梅花已綻放，遊客在梅花樹下角色扮演、演繹茶道，增添梅嶺風情。楠西區長何榮長表示，賞梅正當時，冷冷的天吃梅仔雞湯和薑黃雞正可去寒保暖，且十七日起兩個週末假日還有接駁車，尤其又逢蜜棗採收期，可順道買棗泡個龜丹美人湯。

今年賞梅季又到了，梅嶺有各種梅品種，石塔、胭脂梅等，都正逢花開時，福來老梅園已花開八成，日日林間的老梅園的粉粉胭脂梅花也展顏，梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文指出，伍龍步道高海拔處的梅花已盛開，梅嶺上數量最多的「石塔」品種也陸續綻放，預計賞花可至一月底。

廣告 廣告

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰家中的福來老梅園，近日石塔已爆開八成，陸續盛放的還有「阿榜」、「青心」、「萬傳」等品種，點點梅花染白梅嶺山頭，更吸引眾多遊客來到梅樹下留影，也享受著半日閒煮茶品茗，增添梅園風光。另外林家老梅園的梅樹姿態萬千，是梅嶺上的祕境，許多識途老馬年年都到老梅園拍攝絕佳照片，今年也不例外。

賞過梅肯定要吃聞名全台的梅子雞，還有首創的薑黃雞更是一絕。此外，現正是蜜棗和芭樂的季節，遊客一定別忘了楠西的綠色雙寶伴手禮。另完美的楠西賞梅遊程，一定不可忘了到龜丹泡個「美人湯」，滑嫩的泉水可帶走一整天的疲憊，讓身子暖暖的回家。何榮長也表示，台南市交通局自十七日起兩個週末假日，提供停車免費接駁服務，遊客可將車停在芒果農創玫瑰綠柏園，搭接駁車到二層坪，假日每二十至三十分鐘就一班車，可免上山停車難。