梅嶺紅花風鈴木揭開古道花海的序幕

記者張淑娟／楠西報導

楠西區梅嶺古道花海隨著紅花風鈴木展顏，揭開了花海的序幕，廿多年來親手栽植五公頃紅花風鈴木的許鴻文表示，隨著紅鈴木盛開後，接著將由紫牡丹接棒，紫牡丹之後又有梅花、山櫻花和杜鵑接手盛開，讓梅嶺的花海持續到明年五月天。

一直努力營造梅嶺古道花海的許鴻文，廿多年來一直依著季節栽植不同的花樹，希望隨時來到梅嶺的遊客，都能賞到花海，因此他曾復育野百合，但一次颱風過後，野百合均染病，乂適合西拉雅國家風景區管理處來打造梅峰古道，並種下二萬多株的紫牡丹，許鴻文也跟著再種下一萬多株紫牡丹，使得梅嶺四季都可看到紫牡丹花海。

梅嶺再現古道花海。（記者張淑娟攝）

而除了紫牡丹外，許鴻文也試種一、二十種的各種花樹，最後選種適地的花樹，所以除了紫牡丹染出了梅嶺的好容顏外，紅花風鈴木、杜鵑和山櫻花也都成了不同季節的主角，而十二月和一月盛開的紅花風鈴木正燦爛盛開著，讓梅嶺鬧著春意。許鴻文表示，西拉雅風管處也將梅峰古道重新修建好了，還有觀賞平台也重新打造，讓古道花海迎接新的一年到來。

許鴻文也指出，紅花風鈴木將持續盛開至一月，接續登場的就是紫牡丹，還有農曆年前的梅花，過了年還有山櫻花和杜鵑可賞，因此由冬季接續到春夏，遊客們千萬別錯過美麗的梅嶺花海遊蹤。